Uuden auton ostajalle VATT ei antaisi mitään. Tiukkaa nollalinjaa noudatettaisiin myös ajoneuvoveroissa ja työmatkatuissa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n mukaan vaikuttaa mahdolliselta, että jo alkaneessa sähköautosiirtymässä bensiinin ja dieselin hinnannousu kohdistuu muita enemmän alempia tulotasoja edustaviin kansalaisiin.

Jos valtio lähtee jossain vaiheessa kompensoimaan hinnannousua kaikkein heikoimmassa oleville autonkäyttäjille, tulee se VATT:n mukaan kohdistaa niin, että kompensaatio osoitetaan suoraan sinne, missä ei aidosti ole vaihtoehtoa polttomoottoriauton käyttämiselle ja missä ajamisen kustannukset muodostavat pienituloisille kotitalouksille erityisen suuren rasitteen.

Lue lisää: Vaatimus bensiinin ja dieselin hintatason turvaamisesta lailla on rikkonut 100 000 nimen rajan

Mahdollinen kompensaatiokorvaus pitäisi lisäksi maksaa mieluummin könttäsummana kuin esimerkiksi verovähennyksenä.

Asia selviää VATT:n liikenne- ja viestintäministeriölle lähettämästä kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta lausunnosta.

Kompensaatiosta on puhunut muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd), joka kertoi noin vuosi sitten Ylen A-Studiossa tankkaajien tileille ilmestyvän aikanaan rahaa.

VATT korostaa lausunnossaan myös sitä, että kaikkein pienituloisimmissa kotitalouksissa auton omistaminen on harvinaista, eli kahdessa alimmassa tulokymmenyksessä yli puolella kotitalouksista ei ole lainkaan käytössä olevaa autoa.

Lue lisää: LM: Bensan kallistuminen nostamassa kilometrikorvausta ensi vuonna

”On tärkeää, ettei mahdollinen kompensaatio aiheuta ei-toivottuja käyttäytymisvaikutuksia. Esimerkiksi auton omistamiseen, hankintaan tai käyttöön liittyvät kompensaatiot eivät ole perusteltuja, sillä ne laskevat auton omistamisen kustannuksia ja tätä kautta lisäävät autoilun kysyntää”, VATT ilmoittaa myös.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan haitallisia kompensaatioita olisivat autoverotusta vähentävät sekä työmatkavähennyksen tai hankintatuen muodossa toteutettavat hinnanalennukset.

”Lisäksi, koska Suomessa uusia autoja ostavat lähinnä erittäin hyvätuloiset kotitaloudet, auton hankintaan sidotut tuet kohdistuvat suoraan ylimpiin tuloluokkiin. Näin voi käydä myös, mikäli kompensaatio toteutetaan verovähennyksenä. Alemmissa tuloluokissa veroja maksetaan vähemmän, mikä voi estää täysimääräisten verovähennysten hyödyntämisen”, VATT summaa vielä.

Lue lisää: Näin polttoaineverot ovat nousseet kymmenessä vuodessa – dieselkuskia rokotettu puolitoistakertaisesti

Alueperusteisissa kompensaatioissa VATT näkee ongelmia, sillä aluehinnoittelulla voisi olla ei-toivottuja vaikutuksia muihin aluesidonnaisiin tekijöihin esimerkiksi asuntomarkkinoiden ja kotitalouksien sijaintipäätösten kautta.

”Lisäksi on huomattava, että kotitalouksien elinkustannukset muodostuvat useasta osasta, joista liikkuminen on vain yksi. Esimerkiksi asumisen hinta on tyypillisesti harvaan asutuilla seuduilla huomattavasti alhaisempi kuin kaupunkialueilla.”

Alueperustaisuus voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että harvaanasutuissa maakunnissa maksettaisiin esimerkiksi pienempää ajoneuvoveroa kuin tiheämmin asutuissa.

Lue lisää: Ysiviitosen hinta kävi jo kahdessa eurossa – tankillinen maksaa helposti satasen

Sen sijaan könttäsummana toteutettava kompensaatio ei olisi VATT:n ajatuksissa sidottu kotitalouden valintoihin, joten se ei vääristäisi kansalaisten käyttäytymistä.

”Tällainen palautus on myös helppo kohdistaa esimerkiksi tulotason mukaan, mikäli halutaan loiventaa pienituloisille kotitalouksille mahdollisesti koituvaa kohtuutonta kustannusrasitusta.”

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt 2030 mennessä.

Lisäksi vuodelle 2050 asetettu hiilineutraalisuustavoite edellyttää, että liikenteen päästöt poistettaisiin kokonaan vuoteen 2045 mennessä.

Lue lisää: Sähköautojen latauslaitteet käyvät nyt Suomessakin kaupaksi – tänä vuonna myyty jo yli 30 000 kappaletta, eikä loppua näy

Todennäköistä on, että tavoitteisiin vaadittavat päästövähennykset tekevät ainakin fossiilisia polttoaineita käyttävästä autoilusta nykyistä kalliimpaa.

Esimerkiksi liikenteen päästökauppa nostaisi liikenneministeriön mukaan bensiinin hintaa arviolta 6-72 senttiä ja dieselin hintaa 4-52 senttiä litralta.