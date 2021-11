Ensitesti: Virtuaalisesti tapahtuvat autojen esittelyt ovat korona-ajan ilmiö. Suzukin ”maailmanensi-illassa” oli erikoista se, että tuotantomalli oli jo Suomessa hypisteltävänä.

Ilman ison maskin keskellä olevaa S-logoa uuden S-Crossin valmistajan nimeäminen olisi hankalaa – tältähän ”kaikki” tämän kokoluokan SUV-mallit nykyään näyttävät. Uusi S-Cross on edeltäjänsä tapaan 4,3-metrinen, ja sen akseliväli on 2,6 metriä.

Suzuki järjesti maailmanlaajuisen ensiesittelyn uudelle S-Cross-mallilleen. Samaan aikaan, kun yhtiön pääjohtaja Toshihiro Suzuki esitteli mallia videoyhteyden välityksellä Japanista, ensimmäiset autot olivat jo suomalaisten toimittajien tutustuttavina Vantaalla. Autot eivät kuitenkaan tulleet merkin kotimaasta Japanista, sillä S-Crossit valmistetaan Unkarissa.

Vaikka pääjohtaja Suzuki puhui täysin uudesta mallista, Suomessa maahantuojan edustajat muistuttivat, että kyseessä on vanhan mallin varsin perusteellinen uudistaminen. Perusteellinen on sikäli oikea sana, että pari vuotta sitten Suomen tuontiohjelmasta poistunut SX4 S-Cross oli koriltaan crossover, kun uusi malli on nykyään ostajia puhutteleva katumaasturi eli SUV.

Edeltävään malliin verrattuna vetomassa kasvoi 1 200:sta 1 500 kiloon. Nelivedossa on maavaraa reilut 17 senttiä. S-Cross on kymmenen senttiä Vitaraa pidempi, ja näiden kahden mallin kohdalla Suomen myynti tulee pikku hiljaa kallistumaan S-Crossin suuntaan.

Takanojan pieni kallistussäätö mahdollistaa tavaratilan pienen kasvattamisen. Kun kahteen tasoon säädettävä pohjalevy on yläasennossa, niin lattia on samassa tasossa alas kaadettujen takanojien kanssa.

Sen verran perusteellisesta uudistumisesta on kyse, että Suzuki Vitaraa hiukan suuremman mallin nimestä on pudotettu pois lyhenne SX4.

Ilman ison etumaskin poikittaisen kromilistan keskellä olevaa S-logoa ja takaluukun Suzuki-tekstiä S-Crossin valmistajaa olisi vaikea arvata – tämän näköisiä autoja kun riittää. Ei S-Crossin ulkonäössä mitään vikaa ole, ja edeltävään malliin verrattuna ulkonäköparannusta voi pitää onnistuneena.

Myös S-Crossin sisäilme on asiallinen. Kuljettajan edessä on tehtaan mukaan kaikki muu uutta paitsi ratti. Perusasiat ovat kunnossa. Kojelaudassa on nykytyylin mukaisesti kosketusnäyttö. Edullisemmassa GL+-varustetasossa se on 7-tuumainen, paremmassa 9-tuumainen. Jälkimmäiseen pystyy liittämään älypuhelimen langattomasti, ja siihen kuuluu sekä ääniohjaus että navigointi. Pienempään näyttöön liittyy peruutuskamera, kun suuremman kautta saadaan 360 asteen kameranäkymä.

S-Crossin ostajan elämää helpottaa huomattavasti se, että tarjolla on vain kaksi varustetasoa manuaali- ja automaattivaihteisena – yhteensä siis neljä mallia – ja ainoa tehdaslisävaruste on ulkoväri. S-Crossia tehdään etu- ja nelivetoisena, mutta Suomeen tuodaan vain Suzukin kehittämällä AllGrip Select -nelivetojärjestelmällä varustettuja malleja. Päätös on varmasti fiksu, erottaahan neliveto S-Crossin muista tämän koko- ja hintaluokan SUV-malleista.

PSuomeen tuotavat S-Crossit ovat nelivetoja. Perustilassa auto kytkee takapyörät automaattisesti mukaan vetotalkoisiin. Muut ajotilavaihtoehdot kytketään etuistuinten välissä olevasta säätöyksiköstä.

Jo perusvarustelu GL+ on varsin kattava sekä turvallisuus- että mukavuusvarustelun osalta. Autossa on muun muassa ledivalot, hämärä- ja sadetunnistimet, mukautuva vakionopeudensäädin sekä avaimeton kulku ja käynnistys.

GLX+SR-varustelunimessä kirjaimet SR viittaavat vakiona olevaan panoraamakattoluukkuun (sun roof). 2 600 euroa kalliimmassa mallissa on lisäksi isompi kosketusnäyttö, navigointi, nahkaverhoilu ja 360 asteen kamerajärjestelmä.

Kojelauta on rattia lukuun ottamatta uusi. Automaatti-ilmastointi ja avaimeton käynnistys ovat vakiona. Kuvassa oleva 9-tuumainen kosketusnäyttö kuuluu GLX+SR-varusteluun, GL+:ssa näyttö on kaksi tuumaa pienempi.

Mittaristo edustaa niin sanottua perinteistä tyyliä, eikä perusselkeiden päämittareiden välissä oleva infonäyttö ole koolla pilattu.

Suzukin mallitarjonnassa Vitaran ja Acrossin väliin asettuva S-Cross maksaa manuaalivaihteisena GL+-varustelulla 29 390 euroa ja GL+SR-varustelulla 31 990 euroa. Automaattivaihteisto, josta tulee varmasti manuaalia suositumpi, nostaa mallin hintaa 2 000 euroa.

Maahantuoja saa Suomeen S-Crossia ja Vitaraa yhteensä tietyn määrän. Nyt mallien jakoa on painotettu S-Crossin suuntaan. Maahantuonnin toimitusjohtaja Teemu Juntunen uskookin, että uusi malli syö Vitaran suosiota. Vitaran saa S-Crossissa olevalla kevythybriditekniikalla varustettuna nelivetona vain manuaalivaihteisena. Tällöin S-Cross on GL+-varustelulla 2 400 euroa ja GLX+SR-varustelulla 2 600 euroa Vitaraa kalliimpi.

Paremmassa varustetasossa istuimissa on nahkaverhoilu. Istuimen säädöt ovat auton hintaluokan huomioiden asialliset. Seisontajarru on mekaaninen.

Takana on hyvät tilat kahdelle, sillä keskitunneli ja taakse työntyvä keskikonsoli verottavat keskipaikan jalkatilaa. Isosta kattoluukusta huolimatta takana on riittävästi pääntilaa.

SX4 S-Crossissa ollut yhden litran moottori on saanut väistyä manuaalivaihteisesta Vitarasta tutun kevythybriditekniikan tieltä. Eli 1,4-litraisen bensaturbon apuna on pientä lisätehoa ja -vääntöä tuova 48 voltin yhdysrakenteinen käynnistysgeneraattori, joka toimii sähkömoottorina, generaattorina, starttimoottorina ja laturina.

Vaikka S-Crossissa on pieni litiumioniakku, niin sähköllä ei ole mahdollista ajaa – kevythybriditekniikan hyöty tuntuu lisääntyvänä vääntönä, ja ainakin teoriassa pienentyneenä polttoaineenkulutuksena. Nelivedon normikulutus on kuuden litran luokkaa, eli CO2-päästöarvojen skaala on 132–139 g/km. Mikään talousihme S-Cross ei siis ole.

Normaalissa ajossa S-Cross etenee Auto-ajotilassa etuvedolla, ja takapää astuu mukaan kuvaan tarpeen vaatiessa. Sport-ajotilassa takapyörät saavat jatkuvasti voimaa, mikä tekee ajettavuudesta vakaampaa ja parantaa moottorin reagointia kaasupolkimen liikkeisiin. Snow- eli lumiajotila on tarkoitettu nimensä mukaisesti käytettäväksi liukkaalla kelillä. Tarpeen vaatiessa kytkettävällä Lock-asetuksella ajettaessa voimaa välitetään tasaisesti kaikille pyörille.

Nelivetoista perheautoa tarvitsevalle S-Cross on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Etupenkkitilat ovat pikaisen tutustumisen perusteella asialliset. Takapenkille on helppo istuutua, ja pituustilaa on mukavasti. Kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle, ja kattoluukusta huolimatta myös pääntila riittää yli 180-senttiselle.

Molemmissa varustetasoissa on pienellä kallistussäädöllä varustettu kaksiosainen takapenkin selkänoja, joka mahdollistaa tavaratilan pienimuotoisen kasvattamisen.

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet 4WD GLX+SR 6AT Hybrid Moottori R4, turbo, 1 373 cm3, 95 kW (129 hv)/5 500 r/min, 235 Nm/2 000–3 000 r/min + sähkömoottori 10 kW (13,6 hv), 50 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 10,2 s, huippunopeus 195 km/h Kulutus 6,1 l/100 km, bensiini CO2-päästöt 139 g/km Voimansiirto A6, neliveto Mitat p 4 300, l 1 785 k 1 585 mm, akseliväli 2 600 mm, maavara 175 mm, omamassa 1 330 kg, kokonaismassa 1 780 kg, vetomassa 1 500/600 kg, tavaratila 430–1 230 l, tankki 47 l Hinta 33 990 euroa

