Ministeri Harakka kertoi, miksi tankkaajan pankkitilille ei nyt ilmesty A-Studiossa väläyteltyä rahaa

Kompensaatiomallia ei Harakan mukaan oteta käyttöön, ellei samalla lanseerata myös polttoaineiden hintoja jopa kymmenillä senteillä nostavaa liikenteen päästökauppaa.

Rahan ilmestyminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tankkaajien pankkitileille alkaisi vasta, jos liikenteen kansallinen päästökauppa otettaisiin käyttöön. ”Kyse on tulonsiirrosta. Pankkitilille ilmestyy rahaa”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) vastasi lokakuussa 2020 A-Studiossa kysymykseen siitä, miten kompensaatiojärjestelmä käytännössä toimisi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoi viime vuoden lokakuussa hallituksen suunnitelmista kompensoida pienituloisten tankkaajien ahdinkoa, mikäli fossiilisten polttoaineiden hintoja joudutaan päästövähennyssyistä korottamaan.

Kun YLE:n A-Studiossa kysyttiin, miten kyseinen kompensaatiomalli aikanaan käytännössä toimisi, ministeri vastasi yksinkertaisesti pankkitilille ilmestyvän rahaa.

Nyt jo reilun vuoden vanhaan asiaan palattiin viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla, kun kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ilmoitti Toyota Hiluxin tankkaamisen Lopen Shellillä maksavan jo yli 100 euroa ja kysyi, miten tilannetta aiotaan kompensoida esimerkiksi Hiluxilla ajavalle metsurille.

– Pienituloiset ja maalla asuvat saisivat teidän kompensaatiomallinne mukaan jonkinlaista tukea. Lokakuussa 28.10. viime vuonna Ylen A-Studiossa tätä kompensaatiomallia käsiteltiin, ja liikenneministeri Timo Harakka, te olitte keskustelussa mukana. Te vastasitte, kun kysyttiin, mitä se tarkoittaisi, että pienituloisille ja maalla asuville tulisi jotain helpotusta, suora lainaus: ”Pankkitilille ilmestyy rahaa”, Heinonen siteerasi alkuun ja jatkoi:

– Ei tälle metsurille, arvoisa ministeri Harakka, ilmestynyt tilille yhden yhtä euroa takaisin, vaan sieltä lähti yli 100 euroa. Koska tämä näkyy hänen tilillään?

Liikenne- ja viestintäministeri vastasi Heinoselle näin:

– Erinomaista, että edustaja Heinonen otti esiin tämän väittämänsä, jota myöskin edustaja (Sanna) Antikainen (ps) on tässä levitellyt mediassa. Me puhuimme A-Studiossa polttoaineen päästökaupasta, jonka edustaja (Ville) Vähämäki (ps) otti tässä esille.

– Meidän fossiilittoman liikenteen tiekartta on kolmivaiheinen, ja siinä vaiheessa, jos muut toimet eivät riittäisi, olisimme valmiit keskustelemaan päästökaupasta. Mutta nyt näyttää siltä, että liikenne sähköistyy aivan ennätysvauhtia, jolloin meidän tämänhetkinen arvio on se, että kansallinen päästökauppa ei olisi tarpeellinen, ja tähän liittyi tämä kompensaatiomalli, jossa ensimmäistä kertaa — kuten ministeri (Annika) Saarikko (kesk) tuossa sanoi — vähätuloisten, pienipalkkaisten ihmisten huolia polttoaineen hinnankorotuksista otettaisiin huomioon.

– Nykymallissa olemme vaikeassa tilanteessa, kun — kuten ministeri (Mika) Lintilä sanoi — raakaöljyn hinta on nelinkertaistunut yli vuodessa, ja nyt meillä on tällä hetkellä bensiinin hinta 47 senttiä kalliimpi kuin vuosi sitten. Veron osuus on tästä täysin mitätön, ministeri Harakka päätti.

Käytännössä ministeri Harakka viittasi siis siihen, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen toimien osuus hinnannoususta on noin 6-7 senttiä litralta.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan päästökauppa nostaisi bensan hintaa 6-72 senttiä ja dieselin hintaa 4-52 senttiä litralta.

Kaikkiaan bensiinin ja dieselöljyn verotus koostuu valmisteverosta eli polttoaineverosta sekä arvonlisäverosta.

Esimerkiksi maaliskuussa 2020 bensiinin kuluttajahinnasta keskimäärin 65-70 prosenttia muodostui erilaisista veroista. Dieselissä vastaava suhdeluku oli noin 55 %.