Mitä autosta kannattaa tarkistaa ennen kovia pakkaskelejä? Automyyjällä on tarjota nyt useampikin eri tärppi

Viikonlopuksi on ennustettu purevia pakkasia. Pohjoisessa kylmyys kiristyy reilusti ja plussakelit loppuvat vaihteeksi myös eteläisessä Suomesta.

Kuinka autoilija voi valmistautua kiristyvään kylmyyteen ja varmistaa, että auto säilyttää pakkasessa niin toimintakykynsä kuin jälleenmyyntiarvonsakin?

Käytettyihin autoihin erikoistuneen Kamux-ketjun Tampereen Hatanpään myyntipäällikkö Topias Rentola kertoo, että eräs helpoimmista toimenpiteistä on varmistaa auton viimeisimmässä huollossa tarkastettu akun kunto.

– Dieselautoissa on syytä myös varmistaa, että polttoainesuodatin on vaihdettu. Todennäköisesti jos joku näistä on tekemättä, todella kovilla pakkasilla auto ei lähde käyntiin. Näiden lisäksi kannattaa vaihtaa raitisilmansuodatin, jolloin auton ikkunat eivät huurru niin helposti. Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen toimivuus kannattaa myös selvittää, Rentola kertoo kokemuksistaan.

Myös auton lämmittimen laadusta ja toimintatavasta on hyvä olla selvillä ajoissa.

– On suositeltavaa katsoa, minkälainen lämmitin autossa on. Jos tällaista ei ole, niin kannattaa miettiä esimerkiksi lohkolämmittimen asennusta. Jos autossa on webasto, niin sen toiminta kannattaa tarkastaa hyvissä ajoin. Mikäli pakkanen kiristyy todella kovaksi, on syytä miettiä auton etusäleikön peittämistä etenkin pienimoottorisissa autoissa. Peitto on kuitenkin poistettava pakkasen laskiessa, jotta auton moottorille kulkeutuu ilmaa.

Vaikka autot kestävät pakkasta pääosin hyvin, Rentola nostaa esiin -15 asteen rajan, jonka jälkeen autonomistajan olisi syytä olla niin sanotusti jo hereillä.

– Kun pakkasta on 15 astetta tai enemmän, en suosittelisi enää käynnistämään autoa ilman lämmitystä, eli lohkolämmitintä tai pa-lämmitintä. Yksi käynnistyskerta ei aiheuta moottorille todennäköisesti haittaa, jos akku on hyvässä kunnossa ja startti toimii hyvin. Jatkuva käyttö näin kylmässä lämpötilassa aiheuttaa kuitenkin moottorin kulumista ja voi lyhentää merkittävästi moottorin käyttöikää.

Rentolan mukaan vääränlainen pakkaskäyttö voi pahimmillaan vaikuttaa jopa auton jälleenmyyntiarvoon

– Jos auto on seissyt todella pitkään pakkasessa, eikä sitä saada lämmitettyä, niin olisi suositeltavaa hinauttaa auto talliin tai lämpimään. Täysin kylmänä pitkään seisseen auton käynnistäminen ilman lämmitystä voi rikkoa moottorin.

Helppona pakkastarkistustärppinä Rentola mainitsee myös auton virrankulutuksen edellisen käyttökerran jäljiltä.

– Erityisen hereillä tulee olla niiden vanhempien automallien kanssa, missä kaikki virrat eivät lähde pois ovet lukittaessa. Myös jälkiasennettuja laitteita, kuten lisävaloja tai polttoainekäyttöisiä lisälämmittimiä sisältävät autot tulee tarkastaa erityisen hyvin, jottei mikään virta jää päälle.