Autoliiton äänenkannattaja Moottori-lehti on koonnut nyt yhteen paikkaan lähes 140 automallin vikatiedot useasta eri lähteestä.

Moottori-lehden uusi ja ilmainen vikatietokanta kertoo nyt suosituimpien automallien luotettavuudesta.

Kuluttajalle tietokanta tarkoittaa ennen muuta sitä, että itseä kiinnostavasta automallista voi nyt helposti etsiä esimerkiksi auton todennäköisimpiä huolto- ja korjauskohteita.

Lue lisää: Julmetun hienoa kyytiä uuden Corollan hinnalla – kymmenen vuotta vanhan loistoauton ”todella rikkaat ostavat käytettynä”

Automallien tyypilliset viat on koottu tietokannassa neljään ryhmään: katsastuksessa havaitut viat, takaisinkutsuun johtaneet viat, tielle jättäneet tekniset viat sekä autonkäyttäjien ilmoittamat viat.

– Katsastustilastot eivät yksin kerro koko totuutta autojen laatueroista. Kilometrien karttuessa ja auton ikääntyessä auton hoidolla, määräaikaishuolloilla, vikojen korjauttamisella, ajo-olosuhteilla ja ajotavalla on ratkaiseva merkitys auton tekniseen kuntoon – automallin laadun ohella, kommentoi Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen.

Lue lisää: Käytetyn koeajo: Miltä tuntuu kilometrejä niellyt Kia Ceed -farmari? Ainakin hevosvoimat hämmästyttävät

Parviainen lisää vielä, ettei esimerkiksi takaisinkutsujen suuri määrä kerro välttämättä heikosta laadusta, vaan ehkä enemmänkin siitä, että asiakkaista huolehditaan vielä kaupan jälkeenkin.

Eri automallien ajosuoritteet poikkeavat myös merkittävästi toisistaan, mikä vaikuttaa suoraan myös vikatietoihin.

Lue lisää: Matkailuauton ostanut yritti maksattaa omat virheensä myyjällä – pakkanen paljasti heikoimman lenkin

Esimerkiksi taksi- ja muussa ammattikäytössä suosituilla isoilla autoilla ajetaan paljon, pikkuautoilla ja urheiluautoilla vähemmän.

Määräaikaiskatsastuksessa havaitut viat ovat myös erilaisia kuin esimerkiksi tielle pysäyttävät tekniset viat.

– Tyyppiviat -tietopankki koottiin monista eri lähteistä helpottamaan käytetyn auton ostajan mahdollisuutta arvioida tulevan ajoneuvonsa vikaherkkyyttä ja sitä kautta riskiä joskus kalliisiinkin korjauslaskuihin, Parviainen summaa.

Lue lisää: Ostaja yllättyi avattuaan Fiatin konepellin – myyjä ei ollut kertonut mitään nippusiteellä kiinnitetystä kyhäelmästä

Moottorin tietopankin kotimaisia lähteitä ovat Autoliitto, A-Katsastus Oy ja Traficom. Saksasta tietoa kerätään ADAC:n, TÜV:n, Dekran, GTÜ:n ja KBA:n tilastoista. Saksasta on kerätty myös kattavat tiepalveluraportit, sillä siellä autojen määrä on suuri. Myös Britannian ajoneuvohallintokeskus DVSA:n tietoja on hyödynnetty.

Ja entäpä ne otsikon autojen viat?

Moottorin kokoamasta tietopankista selviää muun muassa vuoden 2012 Nissan Qashqain ohjauspyörän potentiaalisesti puutteellinen kiinnitys sekä se, että joidenkin Qashqai-turbodieselmallien viallinen ahtimen letku voi aiheuttaa ikävimmillään jopa tielle jäämisen.

Lue lisää: Vähän ajettu käytetty erikois-Kia pääsi saksalaisia suosivan Suomi-kauppiaan arvioitavaksi – tällainen oli tuomio

Otsikon toisesta esimerkistä eli legendaarisesta Toyota Corollastakin potentiaalisia vikapaikkoja löytyy selattavaksi jopa useamman sivun verran.

Tietokannasta löytyy Corollan kohdalta muun muassa maininta joissain malleissa oikuttelevasta moottorijarrutuksen seosventtiilistä – sekä Traficomin toteamus siitä, ettei useista Toyota Corollan vuosimalleista löydy juurikaan selkeitä katsastuksessa ilmeneviä vikakohteita.