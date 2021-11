Uskoisitko, että tämä Hyundain pikselikeula nähdään joskus liikenteessä?

Hyundai Seven ennustaa kyllä tulevaa, mutta sellaisenaan sitä on turha odottaa tuotantoon.

Hyundai Seven jatkaa yhtiön sähköautoihinsa omaksumaa pikselilinjaa keulassa todella näyttävästi. Tutkielmassa näytettiin komeaa valoshow’ta.

Hyundailla on villejä ajatuksia siitä, millaisilla autoilla matkustamme viiden vuoden kuluttua, nyt voidaan hyvällä omallatunnolla puhua loungesta tai olohuoneesta.

Hyundai Palisade voitti World Car Awards 2020 -palkinnon eli se valittiin maailman parhaaksi autoksi kaksi vuotta sitten. Parin kolmen vuoden kuluttua sille on esiteltävä seuraaja ja tuossa vaiheessa vaihdetaan polttomoottorista sähköön.

Tulevan tuotantomallin nimi on Ioniq 7, mihin viitataan jo tutkielman nimessä.

Sen takia Seven-tutkielman perusrakenteena on Hyundai-konsernin sähköautoihin kehittämä E-GMP. Meillä tänä kesänä myyntiin tulleessa Ioniq 5:ssä on melkoisen pitkä kolmen metrin akseliväli. Uudessa kolmerivisessä koemallissa akseliväliä on vielä 20 senttiä enemmän. Lisää tilaa saadaan vielä täysin tasaisen lattian avulla.

Hyundailla uskotaan vahvasti siihen, että sähköistymisen lisäksi autot muuttuvat autonomisiksi. Se näkyy hyvin koemallin kojelaudassa, missä ei ole minkäänlaisia hallintalaitteita. Edessä on nojatuolit ja niiden lisäksi löytyy sohvamainen takapenkki. Etuistuimia voidaan liikutella varsin vapaasti sen mukaan, ajaako kuljettaja itse vai liikutaanko autonomisesti.

Takanakin valot on toteutettu pikseleillä. Kokonaisuus näyttää kolmeoviselta ja auto on varsin pienen ja keveän näköinen.

Aerodynaamisuus ja ennen kaikkea ekologisuus ovat olleet vahvoilla Seven-tutkielmaa suunniteltaessa. Materiaalit ovat ympäristön huomioon ottavia, kuten bambua ja kierrätettyjä materiaaleja. Jopa korin maali on biopohjaista.

Matkustamo poikkeaa vahvasti normaaleista autoista, sillä etuistuimina on nojatuolit, joissa etumatkustajalle on jopa rahi. Takana on pyöreämuotoinen kulmasohva.

Hyundai Seveniin perustuva tuotantomalli ei ole odotettavissa myyntiin aivan tuossa tuokiossa, vaan Ioniq 7:ää voi alkaa jonottaa vuonna 2024. Toistaiseksi ei ole tiedossa, saadaanko sitä Eurooppaan. Ostajien automaku on voinut muuttua melkoisesti seuraavien kahden ja puolen vuoden kuluessa.

