Kia EV9 Concept nostaa merkin uudelle tasolle – kuin venytetty Vuoden auto -ehdokas

Mallimerkintä kertoo, että Kian uusi tutkielma voisi hyvinkin olla parin vuoden päästä Vuoden Auto Suomessa 2022 finalistiksi yltäneen EV6-sähköauton isoveli.

Los Angeles, Yhdysvallat

Kia EV9 Concept on hyvin tuotantovalmiin oloinen tutkielma. Muotoilujohtaja Karim Habib kertoi Ilta-Sanomille, että uutuus jatkaa siitä, mihin päästiin polttomoottorisen Telluriden kanssa. Mittasuhteet saavat auton näyttämään todellista pienemmältä, ja linjojen tarkoituksena on nostaa Kia uudelle tasolle.

Perusrakenne on periaatteessa sama E-GMP kuin EV6:ssa, mutta akseliväliä on venytetty 20 senttiä 3,1 metriin. Kori on 4,93 metrin pituinen eli seitsemän senttiä lyhyempi kuin edellä mainitussa kolmerivisessä Telluridessä. Leveyttä korilla on vähän yli kaksi metriä ja korkeuttakin kunnioitettavat 1,79 metriä. Niinpä sisällä on hyvin tilaa kaikilla kolmella istuinrivillä.

Nykytyylin korkean vyötärölinjan sijaan EV9:ssä on suuret ikkunat, jotka tuovat ilmavuutta matkustamoon.

Sisätilat on tehty helposti muunneltaviksi ja tutkielma on suunniteltu autonomista ajamista varten. Sen takia siinä on nelikulmainen ratti, joka voi painua kojelautaan. Kun auto hoitaa ajamisen automaattisesti, etuistuimet voi kääntää 180 astetta ja kääntää keskimmäisen rivin selkänojat pöydäksi. Silloin on mukava seurustella taaimmalla rivillä istuvien kanssa ja nauttia vaikka ateria.

Kian uusi lähes viisi metriä pitkä kolmerivinen katumaasturi näyttää luonnossa paljon oikeaa kokoaan pienemmältä.

Kia ei kerro auton sähkömoottorista tai ajoakun energiasisällöstä. Luontevaa olisi kaksi sähkömoottoria ja neliveto. Pitkän akselivälin puolesta taas voidaan asentaa suurempi ajoakku kuin EV6:ssa. Kia EV9:n tuotantomallia voi odottaa markkinoille mallivuodelle 2024 eli käytännössä vuoden 2023 aikana.