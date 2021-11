Tällaisia ovat villit ajatukset tulevaisuuden pakettiautoista

Mikäli Edison Futuren ideat toteutuvat, myyntiin tulee todella mukava ja luontoystävällinen pakettiauto

EdisonFuturen avolava on etuviistosta kohtuullisen järkevän näköinen, mutta sivulta se on hämmentävän pitkä ja matala.

Los Angeles, Yhdysvallat

Sähköautomarkkinoille ilmestyy uusia yrittäjiä hurjaa tahtia. Rajuin tahti on Kiinassa, missä valtio päätti rajoittaa yrittäjien innostusta. Riittää uusia merkkejä Yhdysvalloissakin, esimerkkinä EdisonFuture. Vuonna 2020 perustetun yhtiön taustalta löytyy kiinalainen SPI Energy.

EdisonFuturen hallituksen puheenjohtaja Xiaofeng Peng kertoi vaatimattomasti yhtiön visioksi nousta johtavaksi ympäristön huomioon ottavien autojen kärkiryhmään. Päätavoitteena on energian tehokas käyttäminen ja innovatiivinen muotoilu. Autojen linjoista vastaa vuonna 2010 perustettu Icona Design, joka on italialaisesta alustaan huolimatta vahvasti kiinalaisomistuksessa.

Avolavan (EF1-T) rinnalla on umpipakettiauto EF1-V, jossa mittasuhteiden epäsuhta korostuu. Lyhyen keulan ja ohjaamon jälkeen on todella pitkä ja matala kuormatila.

Näyttelyosastolla autosta ei irronnut kovin paljon yksityiskohtaista tietoa. Sen verran kahdesta mallista voi todeta, että ne ovat modernin näköisiä, mutta mittasuhteiltaan jotenkin omituisia. Sen sijaan ohjaamo ja varsinkin takapenkki eroaa positiivisesti nykyisin myynnissä olevista pick-upeista.

Järeät maastorenkaat eivät oikein vastaa ajatukseen tehokkaasta energian käytöstä. Sen sijaan aurinkopaneelilavakatteessa on ideaa.

Lavan pituudeksi kerrotaan sekä 6,5 että 8 jalkaa eli vähän vajaa kaksi tai 2,4 metriä. Mielenkiintoinen keksintö on lisävarusteena saatava lavakate, joka on päällystetty aurinkokennoilla.

Ohjaamo vaikuttaa todella nykyaikaiselta. Ulkotaustapeilit on korvattu kameroilla. Ajajan edessä on pieni digitaalinäyttö ja suurempi näyttö. Kojelaudassa on peräti 17,5 tuuman kosketusnäyttö. Ohjaamon tunnelmavalaistukseen on panostettu.

Matkustamo on todella miellyttävän oloinen ja jopa takapenkissä on monipuoliset sähkösäädöt – ainakin vielä koemalleissa.

Odotettavissa on kolme vaihtoehtoa. Yksimoottorinen Standard kiihtyy nollasta sataan alle seitsemässä sekunnissa. Sen toimintamatka on 480 kilometriä ja perään voi kytkeä 3,4 tonnia massaa.

Keskimmäisen Premiumin kaksi sähkömoottoria kiskovat auton nollasta sataan alle viidessä sekunnissa. Toimintamatka on jo yli 600 kilometriä ja perävaunumassa hivenen yli neljä tonnia. Huipulla on kolmemoottorinen Super, jolla pitäisi saavuttaa 100 km/h nopeus neljässä sekunnissa. Toimintamatka on jo yli 700 kilometriä ja perävaunumassa viisi tonnia.

Wikipedia lupailee tuotannon alkavan jo vuonna 2022. Kuitenkin osastolla haastattelemamme edustaja puhui vuodesta 2025. Mikäli osaston sijainnista ja näyttävyydestä voi päätellä mitään, on yllättävää mikäli EdisonFuture etenee tuotantoon saakka.