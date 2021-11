Liikenteessä on juuri nyt päällä ikävä sesonki – Liikenneturva: Kaukovalojen oikeaoppinen käyttäminen auttaisi

Marraskuu on peura- ja kauriskolareiden pahin sesonki.

Autojen kaukovaloissa on suuria eroja. Kaikissa tapauksissa olisi kuitenkin tärkeää osata käyttää valoja oikein. Eläinten havaitsemisen osalta tämä tarkoittaa käytännössä kaukovalojen pitämistä päällä mahdollisimman paljon.

Liikenneturva kannustaa nyt kuljettajia valppauteen ja kaasujalan kevennykseen eritoten alueilla, joilla sorkkaeläimiä liikkuu paljon, kuten koko lounaisessa Suomessa. Myös kaukovalojen oikeaoppinen käyttö olisi tärkeää.

– Uudellamaalla ja täällä Varsinais-Suomessa peurakolareiden osuus on 95 prosenttia kaikista hirvieläinonnettomuuksista. Riistakeskuksen tietojen mukaan peurakolareita tapahtuu näissä maakunnissa peräti 3 000 vuodessa, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti Turusta.

Ennakoivalla ajotavalla voi välttää törmäyksen

Vaikka eläimet eivät ilmoita liikkeistään ennakkoon, ajonopeuden hidastaminen antaa kuljettajalle lisää reaktioaikaa myös eläimen rynnätessä tielle.

Kun turvaväli edessä ajavaan on riittävä, on pelivaraa toimia tämän jarruttaessa äkillisesti.

– Kaasujalkaa kannattaa keventää heti, jos tekee havaintoja peuroista tai kauriista. Myös uusi, kauriseläimistä varoittava merkki on syytä ottaa tosissaan. Koska seitsemän kymmenestä hirvieläinonnettomuudesta ajetaan hämärällä tai pimeällä, on auringonlaskun ja -nousun tunteina oltava erityisen valppaana. Valon vähetessä kaukovaloja olisi hyvä käyttää mahdollisimman paljon, tietysti silloin kun se on muut tielläliikkujat huomioiden mahdollista. Jos eläin juoksee tielle, kannattaa väistöä yrittää sen takaa, ohjeistaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.