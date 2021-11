Vajaat 23 000 euroa uudesta perusautosta vai 10 vuotta vanhasta ja 193 000 km ajetusta ja tuplaturbolla ahdetusta BMW 740 xDrive -dieselistä? Iäkkäänkin luksus-Bemarin ratissa intohimo ohittaa vilauksessa järjen.

Mäntsälässä vaihtoautokauppaa tekevä Jermu Numminen sanoi jo joskus vuosia sitten eräästä käytetystä luksusautosta nasevasti. Olin ottanut koeajoon vanhan Audi A8:n ja kysyin, miten järkevää olisi ostaa tuollainen auto.

Tämä käytetyn auton koeajoarvio on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa.

– Sanoisin, että kyllähän tuollaisen luksusauton ostaa joka jamppa uutena, mutta vain todella rikkaat ostavat sellaisen käytettynä, Autoimperium-yrittäjä Numminen vitsaili.

Kun erääseen toiseen lehteen selvittelin näiden luksusautojen huolto- ja korjauskustannuksia, jo pelkästään ilmajousituksen kustannukset tuntuivat tällaisesta tavallisesta Vantaan äijästä päätähuimaavilta.

Kun vielä katselin Autotieltä esimerkiksi nyt koeajoon otetun 7-sarjan BMW:n tyypillisiä vikoja, päädyin siihen, että jos kaikki ongelmat osuisivat yhteen autoon, niin aika nopeasti sillä rahalla ostaisi uuden ja ehkä vähän paremmankin perusauton.

Jos tylsä järki-ihminen googlaa vikoja ja riskejä tällaiseen autoon, niin kyllähän sieltä kaikenlaista löytyy. Siitä ilmajousituksesta muuten pakko sanoa, että näitä 7-sarjan Bemareitakin saa tietääkseni myös tavallisella jousituksella. Sitä en tiedä, minkälaiset jouset koeajetussa autossa oli.

Lukemani perusteella tämä uudempi, vuonna 2008 markkinoille tullut BMW:n 7-sarjan F01/F02 -mallin moottorit olivat huomattavasti parempia kuin edeltäjässä ja tämä 7-sarja pärjäsi hyvin Dekran luotettavimman auton kilpailussa vuonna 2014. Kun vertailtiin ajomäärillä 100 000-150 000 kilometriä, se kuitenkaan enää pärjännyt Audi A8:lle ja S-sarjan Mercedes-Benzille.

Jos riskejä etsii, niin löytyyhän niitä: turbovikoja, dieselin ruiskutuspumppuvikoja, moottorinohjausjärjestelmän vikoja, öljyvuotoa, laturivikoja, starttimoottorivikoja…

Mutta eiväthän ne kaikki nyt voi yhteen autoon tulla. Välttämättä niitä ei tule koeajoautoon ensimmäistäkään. Yksi tuttu ajoi melko huolettomia kilometrejä toistakymmentä vuotta vanhalla ja kolmattasataatuhatta ajetulla S-Mersulla.

Käytettynäkin 7-sarjalaisen sisustassa on pelkistettyä loistoa.

Eikä tällaisia luksusautoja kymmenen vuotta vanhoina järjellä ostetakaan, vaan ennen kaikkea intohimosta. Eivätkä näitä autoja paljon ajettuina ostavat ole kovinkaan usein edes autonkorjaamisen ammattilaisia, vaikka niin voisi helposti luulla.

– Eivät tällaisten luksusautojen ostajat välttämättä ole autoista perillä millään tavalla, mutta he kyllä tykkäävät paljon autoista. Näille löytyy aina ostajia, myös vähän nuoremmasta väestä, joka haluaa ajaa vähän prameammalla BMW:llä kuin sillä kolmossarjan perus-Bemarilla. Tässä saa pramean auton aika pienellä rahalla. Vasta ihan äskettäin myin itse S-sarjan Mersun V8-bensamoottorilla. Se on tietysti selvä, että tällaisen auton ostajalla on lompakon oltava kunnossa, vaikka todella pramean auton saakin pienellä rahalla, Numminen sanoo.

Eli järki veks ja tunteet edellä rattiin. Ajokokemusta voi 193 000 kilometrin mittarilukemasta huolimatta edelleen kuvata yksinkertaisesti huikaisevaksi. Alusta on erittäin mukava, eivätkä tien epätasaisuudet juuri vaivaa ajossa.

Seiska-Bemari lipuu tien pinnalla kuin ilmapatjan päällä, mikä luultavasti johtuu ilmajousituksesta. Se on omiaan tekemään kyydistä pehmeän letkeää. Uskoisin, että koeajetussa Bemarissa on ilmajousitus, vaikka näitä on saanut myös tavallisella, 5-sarjan Bemarista tutulla jousituksella. Eipä ole henkilökohtaisessa elämässä tullut tarvetta vaivata näillä kysymyksillä päätä.

Seiska-Bemari on tietysti myös yksi hiljaisimmista automalleista mitä tiedän. Ja onhan sen pakko ollakin, kun tämänkin mallin halvin vaihtoehto vuonna 2008 maksoi 110 000 euroa.

Espoon kaduilta Länsiväylälle tullessani painoin tallaa oikein kunnolla. Normaalisti en sellaista tee. Nyt tein. Samanlaista kiihdytyksen riemua en muista oikeastaan koskaan aiemmin kokeneeni. Nollasta sataseen on vähän toista hujauttaa 5,4 sekunnissa kuin omalla autollani 9,5 sekunnissa. Vääntöäkin löytyy huikeat 600 newtonmetriä.

Vakiovarusteeksi tuli aikoinaan Dynamic Damping Control ja Dynamic Driving Control eli iskunvaimennus- ja ajotapavalintajärjestelmät. Eli kuljettaja voi nappia painamalla valita valmiiksi lasketun ohjelman, joka säätää iskunvaimennuksen, vaihteiden vaihtovälin sekä ohjauksen halutulle tasolle.

Lue lisää: Käytetyn koeajo: Harvinainen luksusmalli Fuga alle 20 000 eurolla – huoltokin onnistuu, mutta ”emme me näitä riemusta kiljuen tee”

Tämän BMW:n 7-sarjan F01 -mallin kanssa samalle alustalle rakennetaan myös Rolls-Royce-malli Ghost, joka taas sijoittuu Rolls-Royce Phantomin alapuolelle.

Kaikkiin malleihin tuli silloin 13 vuotta sitten vakioksi automaattivaihteisto, joka reagoi ja vaihtaa entistä nopeammin uuden momentinmuunnintekniikan ansiosta.

Käyttäjäkokemuksia näin tuoreesta 7-sarjan BMW:stä ei Nettiauto.comista löydy. Sen sijaan iäkkäämmistä luksus-Bemareista kokemuksia on paljonkin. Olisiko niin, että tällainen auto käytettynä mieluummin hankitaan muutamilla tuhansilla euroilla ja panostetaan yhtä monta tonnia riskeihin sen sijaan, että maksettaisiin autosta yli 20 000 euroa, kun silti pitäisi varautua useiden tuhansien korjauksiin?

Saahan tässä ihan julmetun hienoa kyytiä uuden Corollan tai Golfin hinnalla. Kyllä taas pari vuotta iäkkäämmän C-sarjan perustason bensa-Mersun rattiin meneminen nakersi hetkeksi itsetuntoa ja intohimoa elämään.

Lue lisää Kaasujalan käytettyjen autojen koeajoarvioita.

Lue lisää: Kolme autokauppiasta kommentoi vanhaa luksusautoa kovin sanoin: huollon hinta jopa 5 000 euroa laaki - "En kilju riemusta"