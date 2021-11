Helsinkiin pitkään kaavailtu keskustan alittava kokoojakatu pitäisi Autoliiton mukaan palauttaa pöydälle.

Autoliiton julkaisema vaatimus muistuttaa, että keskustatunnelin tarve on tiedetty jo kauan, mutta hanketta on jarrutettu vuosikymmenet lähinnä ideologisista syistä. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi vuonna 2019 tunnelista tehdyn tuoreimman suunnitelman ja päätti, että suunnittelua ei jatketa. Kuntavaalien 2021 jälkeen valittu uusi kaupungin johto on antanut ymmärtää, että päätöstä ei kumota, Autoliitto muistuttaa tiedotteessaan.

Sörnäistentunnelin rakentamiseen liittyen Autoliiton mukaan asukkaiden etu ja liikennetekniset tosiasiat eivät tunnu painavan mitään, ”kun jotkut päätöksentekijät pyrkivät häikäilemättä toteuttamaan omaa ideologista agendaansa.”

Autoliiton mukaan sekä Jätkäsaaren satamatunneli että Sörnäistentunneli pitää nähdä vain osina kokonaisuutta.

”Keskustatunneli tähtää 2030-luvulle ja siitä eteenpäin. On puhdasta edesvastuuttomuutta, jos päivänpoliittisten tunneseikkojen annetaan estää asiassa etenemistä,” Autoliitto lausuu.

Autoliitto ottaa kantaa myös tunnelihankkeiden rahoitukseen:

”Osaa tunneleiden rahoituksesta voitaisiin anoa Euroopan Unionilta. Onhan suunnitteilla eurooppalainen runkoverkkoyhteys Baltian maiden ja Suomen kautta mantereen pohjoisosiin. Helsinki osuu väistämättä reitille, ja suunnitelma etenee siitä riippumatta, miten Helsingin ja Tallinnan välinen yhteys toteutetaan. Helsingin sujuva läpiajo on joka tapauksessa ongelma, joka jää Suomen ratkaistavaksi. Keskustatunneli satamiin ulottuvine yhteyksineen on todennäköisesti ainoa toimiva ratkaisu.”

Autoliitto on vuonna 1919 perustettu yksityisautoilijoiden palvelu-, harrastus- ja edunvalvontajärjestö.