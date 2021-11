Onko tämä pyörien päälle rakennettu lounge vai auto?

Korealainen Hyundai ei tyydy tulevassa sähköautossaan tavanomaisuuksiin. Ioniq Seven-malli on tosin vielä suunnitteluasteella, joten ihan jokaiseen temppuun ei vielä kannata langeta.

Seven on Hyundain konseptimalli, jonka matkustamo näyttää hotellin loungelta. Minijääkaappi kuuluu varusteluun.

Hyundai pyrkii Seven-konseptimallillaan erottautumaan tyypillisistä SUV-autoista. Valmistajan kuvailujen mukaan autossa yhdistyy järeä olemus minimalismiin.

Seven on rakennettu Hyundain puhtaasti sähköautoille suunnitellulle E-GMP-alustalle.

Täyssähköiseen konseptiautoon on luvassa monipuolista muunneltavuutta ja matkustusmukavuutta, sillä tasaiselle lattialle asennetut istuimet ovat pikemmin huonekalumaisia kuin perinteisiä autonistuimia. Istuinjärjestely poikkeaa perinteisistä SUV-autoista, sillä konseptiautossa on kääntyvät lepotuolit ja kaareva sohvamainen takaistuin. Sisätiloja kuvaillaan loungemaisiksi, ja ainakin tilaa autosta pitäisikin löytyä, sillä Sevenin akseliväli on peräti 3,2 metriä.

Konseptiauton Vision Roof -katossa on panoraamanäyttö, joka välittää erilaista sisältöä matkustajien mielenliikkeiden mukaisesti.

Niin sanottujen kaappariovien ansiosta käynti Seveniin ja ulos lienee helppoa.

Seven ilmentää myös Hyundain tulevaisuuden visiota autonomisesta liikkumisesta. Kuljettajan istuimessa on ohjaussauva, joka jää näkymättömiin, kun sitä ei käytetä.

Auton ilmastointijärjestelmä hyödyntää lentokoneisiin kehiteltyä tekniikkaa, jonka ideana on vähentää saman ilman kierrätystä, mutta missä ovat turvavyöt?

Ihan jokapäiväistä ei ole sekään, että auton vanteisiin integroidaan aktiiviset ilmaläpät, jotka jäähdyttävät jarruja ja takaavat alhaisen ilmanvastuksen avautumalla ja sulkeutumalla automaattisesti. Sevenissä tällainen ominaisuus löytyy.

Tunnelma Sevenissä on kuin huonekalukaupassa.

Auton 350 kW:n laturilla voi ladata virtaa 10 prosentista 80 prosenttiin noin 20 minuutissa. Konseptimalli on suunniteltu tarjoamaan yli 480 kilometrin toimintamatkan.

Hyundain Seven ensiesiteltiin AutoMobility LA -tapahtumassa Yhdysvalloissa.