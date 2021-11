Helsinki-Vantaan lentoasemalle avautuu uusi pysäköintihalli ─ sähköautot latautuvat aurinkovoimalla

Finavia avaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle uuden pysäköintihallin 1. joulukuuta, kun terminaali 2:n uusi pääsisäänkäynti, tuloaula ja matkakeskus avataan.

Uusi pysäköintihalli sijaitsee terminaali 2:n välittömässä läheisyydessä. Pysäköintihallissa on matkustajille 1 800 uutta autopaikkaa P1 Premium - ja P2-alueilla.

Uudessa pysäköintihallissa on huomioitu myös sähköautoilijat. P2-alueelta on varattu kokonainen kerros sähköautoille. Sähkölatauspaikkoja on myös P1 Premium -alueella. Finavian P3 Premium- ja P5-parkkihalleissa on myös latauspaikkoja sähköautoille.

P1 Premiumissa ja P2:ssa sähköautot latautuvat sähköllä, jota saadaan uuden pysäköintitalon kylkeen asennetuista liki 700 aurinkopaneelista. P1 Premium -alueen ensimmäinen kerros lämmitetään terminaali 2:n uudisosasta talteen otettavalla lämmöllä.