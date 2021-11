Aiempaa modernimpi ja fiksumpi– näin Volkswagen Polo uudistui

Ensitesti: Volkswagen Polo muuttui aiempaa fiksummaksi.

Ilsede, Saksa

Volkswagen Polo on yksi maailman menestyneimmistä pikkuautoista, sillä sitä on valmistettu vuodesta 1975 lähtien yli 18 miljoonaa kappaletta. Nyt autoon on tehty kevyt kuudennen sukupolven pieni päivitys, jonka ytimessä ovat uudet puskurit, led-valot auton molemmissa päissä sekä nykyaikaiset avustinjärjestelmät. Auton mittasuhteet ovat lähes muuttumattomat, akselivälikin on pysynyt entisellään.

Huomionarvoista on, että Polo on yksi ensimmäisistä pikkuautoista, joka pystyy nyt osittain automatisoituun ajamiseen. Style Business -varustelutasosta alkaen autossa on vakiovarusteena Travel Assist -järjestelmä sekä ennakoiva tasanopeudensäädin. Järjestelmät avustavat kuljettajaa rajojensa puitteissa ja mahdollistavat osittain automatisoidun – tai ehkä pikemmin avustetun – ajamisen.

Uudistettuun Poloon on valittavissa kolme eri tehoista 1,0-litraista TSI-bensiinimoottorivaihtoehtoa (80, 95 tai 110 hevosvoimaa), ja se on aina etuvetoinen.

Ilahduttavasti tarjolle tulee myös TGI-kaasuversio, joka voi bensiinin lisäksi käyttää polttoaineenaan maa- tai biokaasua. Tämän 1,0-litraisen TGI:n teho on tosin maltillisesti vain 66 kilowattia eli 90 hevosvoimaa, ja vääntöäkin se tarjoaa niukahkosti, eli 160 newtonmetriä. Lisäksi Polon TGI-kaasuversio on aina manuaalivaihteinen, eli kyseessä on hyvin taloudellispainotteinen versio.

Polossa on noin neljän metrin pituudessa paljon nykyaikaista autoa.

Uuteen Taigo-malliin verrattuna Polo on saman voimalinjan valitsemalla hivenen kevyempi, ja siksi marginaalisesti suorituskykyisempi. Muutoinkin autot käyttäytyvät tien päällä hyvin samalla tapaa.

Ajamisen keskiössä toimiva mukautuva tasanopeudensäädin reagoi nopeusrajoituksiin, kaupunkialueisiin, kaarteisiin, liikenneympyröihin ja risteyksiin sopeuttamalla nopeuden oikeaksi. Järjestelmän osana toimivat myös kaistanpitoavustin sekä herraskaiselta kalskahtava ympäristönvalvontajärjestelmä, joka käytännössä on kuitenkin varsin hyödyllinen, tunnistaen esimerkiksi jalankulkijat vaaratilanteiden varalta. Ensitestillä järjestelmä tuntui luontevalta käyttää. Pikkuautotkin ovat nykyisin yhä fiksumpia, ja hyvä niin.

Polon vakiovarustelu on parantunut sisältäen nyt muun muassa led-valot, digitaalisen mittariston ja kaistallapitoavustimen. Style Business -varustelutasosta alkaen toiminnallisesti tärkeä Travel Assist -järjestelmä on sekin vakiona.

Kahdeksantuumainen digimittaristo värinäytöin on nyt Polossa vakiovaruste.

Jos on valmis maksamaan ripeäliikkeisestä pikkuautosta liki 34 000 euroa, voi harkita uuden Polo-malliston huipulla komeilevaa GTI-mallia. Sen 2,0-litrainen TSI-moottori tuottaa tehoa 152 kW, eli vanhoja hevosvoimia on valjastettu pellin alle aika lauma, 207 kappaletta. Polo GTI on aina DSG-automaattivaihteinen ja sen vakiovarusteisiin kuuluu muun muassa elektroninen tasauspyörästön lukitustoiminto XDS.

Tavaratila on 351-litraisena ennallaan.

GTI-mallia emme vielä päässet ensitestaamaan, mutta Polon 1,0-litrainen R-Line Business -versio on Suomessa IS-koeajokokemuksia keräämässä. Uudistetun Polon ensimmäiset autot ovat jo maassamme.

Tekniikka Volkswagen Polo 1.0 TSI 81 kW DSG Style Business Moottori R3, 999 cm³, 81 kW (110 hv)/5 600 r/min, 200 Nm/2 000–3 000 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 10,4 s, huippunopeus 195 km/h Kulutus 5,5 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 126 g/km Voimansiirto A7, etuveto Mitat p 4 053, l 1 751 k 1 461 mm, akseliväli 2 551 mm, omamassa 1 207 kg, tavaratila 351–1 125 l, tankki 40 l Hinta 23 790 euroa

