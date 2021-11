Volkswagen esitteli uuden Taigo-pikkuauton – pari hämmästyttävää ominaisuutta

Volkswagen Polo ja T-Cross saavat uuden mallisisaren.

Wolfsburg

Volkswagen laajentaa omalle MQB-perusrakenteelleen valmistettavien pikkuautomallien valikoimaa. Volkkarin mukaan ”uuden SUV-coupe-mallin takaosa kaartuu loivasti coupé-mallin tyyliin ilman, että takaistuimella tarvitsee luopua pääntilasta”.

Se on kohtalaisen paljon luvattu, sillä kyseessä on pohjimmiltaan viisiovinen kompakti hatchback.

Uutuuden nimi on Taigo, ja se asemoituu meillä lähtöhinnaltaan reiluun 23 000 euroon. Malliversiokirjo on ainakin aluksi suppea, sillä niitä saapuu maahamme vain neljä – kaikki bensiinimoottorisia.

Taigossa on hyvin paljon samaa kuin nykyisessä Polossa. Esimerkiksi ovet, tuulilasi, alusta ja suuri osa sisustan komponenteista on samaa VW-tavaraa kuin Polossa. Keula on kuitenkin korkeampi kuin Polossa, ja etenkin korin takaosan muotoilu erottaa Taigon mainituista VW-sisaristaan.

Taigon erikoisuuden, eli perän muodot ovat mittasuhteiltaan kohtalaisen onnistuneet. Loivasti perää kohti laskeutuva kattolinja alkaa olla jo alan standardi, jota kaikki haluavat kokeilla. Mutta että oikein coupé?

Olipa asiasta mitä mieltä tahansa, taustalla vaikuttaa konsernin mallifilosofia. Kun Volkswagen Taigo on uusin saksalaismerkin pikkuautoista Volkswagen Taigo on uusin saksalaismerkin pikkuautoista Škoda Rapid Spaceback väistyi vähin äänin Euroopasta, tilalle tuli hieman suurempi Škoda Scala, ja näin Taigolla onkin nyt luonteva markkinarako taas tavoiteltavana. Ideoiden kierrätys kannattaa.

Voimalinjat on luonnollisesti tuttuakin tutumpaa Volkkari-antia: tarjolle tulevat 1,0- ja 1,5-litraiset TSI-bensiinimoottorit.

Moottorista riippuen vaihteisto on joko viisi- tai kuusivaihteinen manuaali tai seitsemänvaihteinen DSG-kaksoiskytkin-automaatti. Nelivetoa ei ole saatavana.

Oikeita painikkeita! Hyvä!

Taigon ohjauspyörän taakse päästyämme positiiviseksi yllätykseksi muodostui sen monitoimipainikkeiden toteutus: ne ovat perinteistä, hyväksi havaittua mallia. Toinen positiivinen yllätys ohjauspyörän lisäksi on perinteinen ratkaisu sekin: Taigossa on kunnon perinteinen käsijarru, jonka operointi on totutun ongelmatonta ilman sähköistä ratkaisua.

Kerromme lisää uudesta Volkswagen Taigosta huomisessa Ilta-Sanomien paperiversiossa.