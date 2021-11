Ensitesti: Volkswagen Taigo kierrättää vanhaa konserni-ideaa.

Volkswagen mainostaa uutta Taigoa uskaliaasti coupé-viittauksin, vaikka auto on perustaltaan ihan tavallinen, aavistuksen korotettu viisiovinen hatchback. Pienenä perheautona Taigo on silti vallan varteenotettava uutuus.

Wolfsburg, Saksa

Sana coupé kuulostaa autovalmistajien kabinettikokouksissa varmasti hienolta. Siltä ainakin tuntuu taas kerran, kun Volkswagen päätti laajentaa omalle MQB-perusrakenteelleen valmistettavien pikkuautomallien valikoimaa.

Kolmas versio syntyi tuttua Poloa ja tuoreempaa T-Crossia komppaamaan. Volkkarin mukaan ”uuden SUV-coupe-mallin takaosa kaartuu loivasti coupé-mallin tyyliin ilman, että takaistuimella tarvitsee luopua pääntilasta”. Mutta voiko näin olla? Siitä hieman tuonnempana tämänkertaisessa ensitestissämme.

Taigon perän muodot ovat mittasuhteiltaan kohtalaisen onnistuneet. Loivasti perää kohti laskeutuva kattolinja alkaa olla jo alan standardi, jota kaikki haluavat kokeilla.

Ihka uuden auton nimi on Taigo, ja se asemoituu meillä lähtöhinnaltaan reiluun 23 000 euroon. Toisaalta Taigon paremmin varustellut R-Line Business -mallit kipuavat hinnaltaan Suomessa jo yli 30 000 euron rajapyykin, joten aivan edullisimpiin uutuuksiin ei Taigo kuulu. Malliversiokirjo on ainakin aluksi suppea, sillä vaihtoehtoja saapuu maahamme vain neljä – kaikki bensiinimoottorisia.

Taigossa on hyvin paljon samaa kuin nykyisessä Polossa. Esimerkiksi ovet, tuulilasi, alusta ja suuri osa sisustan komponenteista on samaa VW-tavaraa kuin Polossa. Keula on kuitenkin korkeampi kuin Polossa, ja etenkin korin takaosan muotoilu erottaa Taigon mainituista VW-sisaristaan. Voimakkaasti kallistetun C-pilarin ansiosta tavaratilaa on saatu kasvatettua hyviin lukemiin.

Ohjaamo on käytännössä Polosta tuttu. Ajoergonomiaa voi luonnehtia toimivaksi.

Kosketusnäyttö on sijoitettu fiksusti samalle korkeudelle kuin mittaristo. infotainment-järjestelmä perustuu MIB3-sukupolveen.

Autoa katsellessa tulee helposti déjà vu -tunne, jolla on ihan luontevat syynsä: VW-yhtymässä on suunniteltu jo lähes 10 vuotta sitten saman koko- ja tyyppiluokan auto. Se on vain neljä senttiä pidempi sekä viisi kapeampi ja matalampi kuin Taigo – eli Škoda Rapid Spaceback. Tämä hatchback-Rapid väistyi vähin äänin Euroopasta, kun tilalle tuli Scala, ja näin Taigolla onkin nyt luonteva markkinarako taas tavoiteltavana.

Ideoiden kierrätys kannattaa, ja saman aiheen versioinnissa VW-yhtymä on yksi alansa mestareista. Rapid jatkaa taivaltaan muilla markkinoilla.

Kuvan pienempi 1,0-litrainen TSI-bensiinimoottori tuottaa joko 70 kW (95 hv) tai 81 kW (110 hv), kuten ensitestiautossamme. Suurempi moottori on 1,5-litrainen, teholtaan 110 kW (150 hv).

Voimalinja-osasto on luonnollisesti tuttuakin tutumpaa Volkkari-antia: tarjolle tulevat 1,0- ja 1,5-litraiset TSI-bensiinimoottorit. Hieman erikoista on, ettei sen kummemmin diesel- kuin etenkään kunnon hybridiversioita ole luvassa – ainakaan vielä. Taigo on aina lisäksi etuvetoinen, eli ei varsinaisesti mikään huonojen teiden uutuus. Moottorista riippuen vaihteisto on joko viisi- tai kuusivaihteinen manuaali tai seitsemänvaihteinen DSG-kaksoiskytkinautomaatti.

Sisällä Taigossa vallitsee yllätyksetön, hieman harmaakin pienen perusauton tunnelma. Jos on Polossa istunut, tunnistaa varmasti valmistajan tyylin. Laadullinen yleisilme on arkisen asiallinen. Tilaa on edessä ihan riittävästi, mutta takapenkin polvitilat loppuvat nopeasti. Vajaan 4,3 metrin mittaan ei tällä konseptilla voi kaikkea saavuttaakaan.

Takaistuimella polvitila kutistuu lähes olemattomaksi, jos edessä istuu pitkä henkilö mukavasti. Jostain täytyy tinkiä.

Ensitestiin osunut kolmemukinen pörpötin on siis se pienempi tarjolle tuleva moottorivaihtoehto, ja perustaltaan pirteä 110 pollen voimin, mutta hieman käytännön alavääntöä tästä pikkupadasta puuttuu. DSG-vaihteisto empii täyskiihdytyksissä toisinaan pienen hetken, ennen kuin kaikki voima saadaan välitettyä tiehen. Kiihtyvyys on maltillista, mutta vauhtiin päästyä meno maistuu ihan kivasti.

Taigo on mukavan hiljainen nopeuteen 80 km/h saakka, eikä sisäajomelultaan ollenkaan rasittava edes satasen vauhdissa. Auton ohjaustuntuma on taattua VW-yhtymän pikkuautojen tasoa: ajaminen sujuu tasaisen ongelmattomasti. Suorilla tieosuuksilla ajosuuntaa ei tarvitse korjailla turhan takia, ja nurkkapyörittelykin on sujuvaa.

Taigossa on kunnon perinteinen käsijarru, jonka operointi on ongelmatonta. Hyvä!

Kuljettajaa avustavista järjestelmistä Taigossa on vakiovarusteena muun muassa kaistallapitoavustin ja ympäristönvalvontajärjestelmä hätäjarrutustoiminnoin.

Taigon tavaratila (440 litraa) on kooltaan ja malliltaan luokassaan kilpailukykyinen, mutta nostokorkeutta kertyy ja takapuskuri on muotoiltu paksuhkoksi.

Mukautuva tasanopeussäädin ei tässä autossa osaa vielä ennakoida mutkia tai risteyksiä itsenäisesti, mutta toimii muuten moitteetta. Lisävarusteena saatavan Travel Assist -järjestelmän avulla auto automatisoi ajamista 0–210 km/h nopeuksissa. Liitettävyys on hyvällä tasolla, ja esimerkiksi omenapuhelinten CarPlay pelitti langattomasti eikä puhelimen parittaminen tuottanut vaikeuksia.

Entäpä sitten ne coupé-viittaukset? Loivasti laskeutuva kattolinja ei tosiasiassa tee viisiovisesta hatchbackista coupéta, ei sitten millään. Ei sen enempää kuin siasta astronauttia, vaikka sille pantaisiin avaruuskypärä päähän. Tämä mielessä pitäen on tavallaan harmi, että autovalmistajat ovat alkaneet viljellä coupé-aivoituksiaan niin viljalti viime aikoina. Sen seurauksena koko coupé-määritelmä kokee pahan inflaation.

Taigo saadaan Suomessa markkinoille vielä loppuvuoden aikana, ja ensimmäiset autotkin saapuvat maahamme niin sanotusti näillä näppäimillä.

