Brittiläisen Autocar-julkaisun mukaan sekä Britanniassa että Manner-Euroopassa kuluttajat ovat mieltyneet katumaastureihin. Segmentti kasvaa vuosi vuodelta, eikä hyytymisen merkkejä näy.

Mitkä ovat parhaat autot, jos halutaan kuljettaa perhettä ja istua korkeammalla kuin sedaneissa?

Tässä on brittinäkemys keskikokoisista tai keskimääräistä pienemmistä SUV-malleista.

1. Range Rover Evoque

Vetääkö Autocar tässä kotiin pain? Ei ainakaan törkeästi. Nykyään intialaisomisteinen, perinteinen brittivalmistaja Jaguar Land Rover on osunut maaliin Range Rover Evoque -mallillaan, arvioinnissa todetaan. Merkittävää on, että mallistoon on tullut myös pistokkeella ladattava hybridi Evoque P300e.

2. Volvo XC40

Volvon kompakti katumaasturi seuraa XC60:n ja XC90:n menestyspolkuja. XC40:n muotoilu on riittävän karismaattinen ja viettelevä houkuttelemaan nuoret perheet merkin esittelytiloihin.

3. Mazda CX-5

Heittäen yksi markkinoiden kauneimmista katumaastureista ja objektiivisesti tarkasteltuna paljon hienostuneempi kuin edeltäjänsä. Polttoainetaloudellisesti mainio ja ajotuntumaltaan poikkeuksellinen luokassaan, Autocar arvioi.

4. Hyundai Tucson

Tyylillisesti Tucson poikkeaa hieman tylsistä edeltäjistään, ja sen ohjaamo on viety ihan uudelle tasolle.

5. Nissan Qashqai

Vanha Qashqai pysyi elinkaarensa loppuun asti sitkeästi tämän luokan myyntilistan kärjessä, joten uuden, kevyemmän rungon, kätevämpien mittojen ja huomattavasti parannetun dynamiikan myötä voi odottaa, että tämä kolmannenkin sukupolven malli on menestys.

Viiden mieluisimman lisäksi Autocar kelpuutti seuraavat mallit kymmenen kärkeen:

6. Volkswagen Tiguan

7. Ford Kuga

8. Škoda Enyaq

9. Jaguar E-Pace

10. BMW X1

