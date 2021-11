Pysäköintivirhemaksu nousee Hyvinkäällä, Kokkolassa, Kirkkonummella, Ylöjärvellä ja Vantaan Tikkurilassa.

Sisäministeriö on antanut pysäköintivirhemaksuja koskevan uuden asetuksen. Pysäköintivirhemaksu nousee Hyvinkäällä 50 eurosta 60 euroon, Kokkolassa 40 eurosta 50 euroon, Kirkkonummella 25 eurosta 50 euroon ja Ylöjärvellä 30 eurosta 40 euroon. Vantaalla pysäköintivirhemaksu nousee 60 eurosta 80 euroon Tikkurilan ydinkeskustan kalleimmalla pysäköintimaksuvyöhykkeellä.

Muissa kunnissa pysäköintivirhemaksu pysyy samansuuruisena kuin aiemmin.

Lue lisää: Asukaspysäköinnin hinta Helsingissä uhkaa nousta yli 1 000 euroon vuodessa

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu on 20 euroa. Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.

Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin, ministeriö selventää

Pysäköintivirhemaksun korottamista koskevan esityksen tekee yleensä kunta.

Lue lisää: ParkkiPate peri kymmentä maksua tuloksetta – joutuu nyt itse maksamaan 13 500 euron kulut

Lue lisää: Traficom selvitti: Todennäköisyys käyttää henkilöautoa on erittäin pieni, jos pysäköintiä rajoitetaan sekä kotona että määränpäässä

Lue lisää: Uuden lain mukaisesti pysäköivät kansalaiset aiheuttavat yhä toistuvia vaaratilanteita – näin lasketaan viiden metrin sääntö

-