Toyota on myöntänyt valtavalle määrälle käytettyjä autoja takuun kaltaisen lisäturvan – sisältää myös tuontiautot ja muualla huolletut

Jujun sisältävä tempaus koskee kaikkia Suomessa liikkuvia alle 10 vuotta vanhoja ja alle 160 000 km ajettuja Toyota- ja Lexus-autoja.

Toyota Motor Europe kertoo julkaisseensa autoalalla melko erikoisen uuden turvapalvelun, jossa kaikille käytetyn Toyotan ja Lexuksen omistajille tarjotaan tehdastakuuseen verrattavissa olevaa turvaa aina auton kymmenenteen ikävuoteen tai 160 000 km:n mittarilukemaan asti.

Uusi turva alkaa automaattisesti uuden Toyotan tai Lexuksen tehdastakuun päättymisen jälkeen, mutta edellyttää auton huollattamista määräaikaisohjelman mukaisesti Toyota-verkoston toimipisteissä.

Jujuna siis on, että Toyota Motor Europen myöntämä turva on voimassa niin kauan, kun Toyota-verkoston toimipiste huoltaa auton. Muilta osin turva on ilmainen, eikä siinä ole esimerkiksi vuosimaksua.

Palvelu ei kuitenkaan edellytä auton huoltamista Toyota-verkoston pisteissä ennen varsinaisen tehdastakuun päättymistä, minkä ohella uusi turva on voimassa kaikissa Euroopan tuontimalliston autoissa.

Lisäksi turva on ulotettu kattamaan kaikki Euroopan Toyotat, sisältäen myös muiden kuin virallisten maahantuontikanavien kautta Suomeen tuodut autot.

Käytännössä Toyota Relax -nimiseksi kastettu turva annetaan automaattisesti aina auton määräaikaishuollon yhteydessä seuraavan huoltovälin pituiselle ajalle tai matkalle.

Viimeisen kerran turva annetaan sellaisen huoltotapahtuman yhteydessä, joka ei ole ylittänyt auton kymmentä ikävuotta tai 160 000 km ajomäärää.

Relax-turva kattaa suurelta osin auton tekniikan, pois lukien normaalit kulutusosat (kuten jarruosat, pyyhkijänsulat yms.) ja huolto-ohjelmaan kuuluvat huolto-osat (kuten öljyn- tai ilmansuodatin).

Suomen Toyota- ja Lexus-kanta koostuu yhteensä sadoista tuhansista autoista. Uuden palvelun piirissä olevien autojen määrä ei ole tiedossa, mutta luku lienee vähintään viisinumeroinen.