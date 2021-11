Toyotan pomo testasi vedyllä toimivaa GR Yaris -mallia radalla – ”Vihollinen on hiili, eivät polttomoottorit”

Kun Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokouksen osanottajat pohtivat viikonloppuna Skotlannin Glasgow’ssa, kuinka planeettamme voidaan pelastaa, Toyotan toimitusjohtaja ajeli Japanissa kokeellisella vetyautolla – ajoneuvolla, jollaisen hän sanoo voivan säilyttää miljoonia työpaikkoja autoteollisuudessa.

Värikäs Toyota Corolla Sport, jota Akio Toyoda ohjasi Okayaman radalla Länsi-Japanissa, sai voimansa muunnetusta, vedyllä toimivasta GR Yaris -mallin moottorista. Tällaisen voimalaitoksen valmistaminen kaupallisesti kannattavaksi voisi pitää polttomoottorit käynnissä hiilettömässä maailmassa.

– Vihollinen on hiili, eivät polttomoottorit. Meidän ei pitäisi keskittyä vain yhteen teknologiaan, vaan hyödyntää jo olemassa olevia tekniikoita, Toyoda sanoi radalla.

– Hiilineutraalius ei tarkoita sitä, että ihmisellä on yksi vaihtoehto vaan vaihtoehtojen pitäminen avoimina.

Toyotan tuorein veto vetyteknologian puolesta osuu hetkeen, jossa maailman suurin autonvalmistaja kamppailee voittajan paikasta akkukäyttöisten sähköajoneuvojen kasvavilla markkinoilla.

Akio Toyoda haluaa pitää energiaratkaisut avoimina.

Vuoteen 2025 mennessä Toyotan suunnitelmissa on 15 sähköautomallin lanseeraus. Yhtiö investoi 11,8 miljardia euroa vuosikymmenen aikana laajentaakseen akkujen tuotantoa.

Glasgow'ssa pidetyssä ilmastokokouksessa kuusi suurta autonvalmistajaa, mukaan lukien General Motors, Ford, Volvo ja Mercedes-Benz, allekirjoittivat julistuksen fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen luopumisesta vuoteen 2040 mennessä.

Toyota kieltäytyi liittymästä tähän ryhmään väittäen, että maailma ei ole valmis siirtymään sähköautoihin. Samoin teki Volkswagen.

– Emme halua nähdä meitä sähköautojen valmistajana vaan hiilineutraalina yrityksenä, Toyotan kakkosmies Shigeru Hayakawa kertoi Reutersille haastattelussa.

Japanissa, jossa joukkoirtisanomiset ovat poliittisesti vaikeita, vedyn viehätys piilee siinä, että se aiheuttaisi vähemmän häiriöitä kuin täysmittainen siirtyminen sähköautoihin. Japanin autonvalmistajien liitto arvioi, että autoteollisuus työllistää tällä hetkellä 5,5 miljoonaa ihmistä.

Vaikka Toyota ja muut autonvalmistajat sijoittavat resursseja vetypolttokennoajoneuvojen rakentamiseen, muut eivät ole osoittaneet Toyotan kaltaista kiinnostusta vetymoottoriteknologiaan. Yksi ongelma on se, että moottori ei ole täysin hiilidioksiditon, eikä sitä siksi voida luokitella täysin päästöttömäksi.

Vaikka vedyn ja hapen palamisen sivutuotteena syntyy vettä, palaa myös pieni määrä moottorin metallia, mikä aiheuttaa noin 2 prosenttia bensiinimoottorin päästöistä. Pakokaasu sisältää myös jäämiä typpioksidista.

Vety on pitkään tunnettu mahdollisena vähähiilisenä liikenteen polttoaineena, mutta sen sisällyttäminen liikenteen polttoainevalikoimaan on ollut vaikeaa, Kansainvälinen energiajärjestö IEA sanoi raportissaan aiemmin tässä kuussa.

Sähköautojen akkujen valmistus aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta sähköautot eivät saastuta ajon aikana.

Vetyautot tarvitsevat myös isoja paineistettuja polttoainesäiliöitä, jotka vievät suuren osan radalla nähdyn Toyotan vetyauton takaistuimesta ja tavaratilasta, ja samalla ne tukkivat takaikkunanäkymän.

Lue lisää: Vetysähköauto IS:n testissä – ehtiikö malli vanhentua tankkaus­mahdollisuuksia odotellessa?

Turvallisuuden takia Toyotan insinöörit joutuivat tankkaamaan ajoneuvoa kaukana varikoista, joissa muut tiimit työskentelivät autoillaan.

Tällaiset huolenaiheet ovat myös hidastaneet vetytankkausasemien rakentamista Japanissa, vaikka maan hallitus tukee vetyhanketta, jonka se näkee avaintekijänä maan tulevassa hiilineutraalissa energiayhdistelmässä.

Lue lisää: Toyotan vetyauto ensitestissä: Ajettavuudeltaan mainio – käytettävyyttä rajoittaa yksi iso tekijä

Japanissa oli elokuun lopussa 154 vetyasemaa – kuusi vähemmän kuin hallitus halusi maaliskuun loppuun mennessä.

Lue lisää: Näistä kuudesta syystä johtuen akkusähköauto pitää pintansa vetyautoihin nähden

Riittävällä polttoaineinfrastruktuurillakin Toyotan on rakennettava ajoneuvo, joka pystyy kilpailemaan hinnalla, valikoimalla ja käyttökustannuksilla perinteisten bensiiniautojen ja sähköautojen kanssa.

Lue lisää: Hyundai lopettaa poltto­moottoriautojen myynnin Euroopassa vuodesta 2035 alkaen – tilalle vety- ja sähköautoja

Okayamassa Toyoda kieltäytyi kertomasta, milloin Toyota saattaa lanseerata kaupallisen vetymoottoriauton.

– On hyvä, että valinnanvaraa on paljon. Jos kaikesta tulee sähköautoja, suuri osa alasta on Kiinassa, sanoi Eiji Terasaki, joka oli matkustanut Okayaman radalle naapurista Kagawan hallintoalueelta katsomaan tapahtumaa.