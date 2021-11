Käytetyn koeajo: Miltä tuntuu kilometrejä niellyt Kia Ceed -farmari? Ainakin hevosvoimat hämmästyttävät

Koeajossa kilometrejä nähnyt Kia Ceed -farmari, jolla ajelee vielä pitkään.

Koeajettu Kia Ceed EX SW oli vuosimallia 2010 mittarilukemalla 183 000 kilometriä.

On kahdenlaisia äijäautoja autoja intohimoisille automiehille ja sitten autoja tosimiehille, jotka eivät ole automiehiä. Käytetty Kia Ceed -farmari kuuluu jälkimmäisiin.

Jos joku vielä tänä päivänä ajaa täyttämään paperista pitkävetokuponkia fyysisesti Veikkauksen asiointipisteeseen, niin hän on keski-ikäinen ja vähän vatsakas Kia Ceed -farmarilla ajava perusmies – ehkä vähän lököttävissä housuissa, softshell-takissa ja lippalakissa. Hän on mies, jolle auto on ensisijaisesti kulkuväline.

Vanha Kia Ceed on perinyt asemansa perusmiehen autona Toyota Corollalta ja Nissan Almeralta. Itse olen koeajanut näitä kaikkia urani varrella. Jo 2000-luvun lopulla Kia Ceedit olivat hyviä käyttöautoja: paitsi luotettavia peruskäytössä myös ihan riittävän kelvollisia ajaa. Jo silloin ne tuntuivat jopa aavistuksen verran saksalaisemmilta kuin osa japanilaisista kilpailijoistaan.

Yksi Kian valteista on ollut seitsemän vuoden tehdastakuu. Koeajettu Ceed oli vuosimallia 2010 mittarilukemalla 183 000 kilometriä. Vuonna 2007 markkinoille tullut Ceed sai pienen faceliftin vuonna 2009. Samalla uusi linjakas maski sai nimen ”Tiger Nose”. Ajovaloissakin oli uusia linjoja. Uudistuksen jälkeen vähän mitäänsanomattoman näköinen näyttikin selvästi persoonallisemmalta.

Ensimmäisessä omistajassa on kuitenkin pakostakin ollut ainakin ripaus myös automiestä, sillä hän on satsannut isoon, kaksilitraiseen bensamoottoriin. Varustetasokaan ei ollut karvalakkiatasoa. Isoimmat erot EX-varustelussa verrattuna perusvarusteltuun LX:ään ovat mm. vakiona oleva ilmastointi, ESP luistonestolla, hätäjarrutustehostin, sisustuksen somisteet, parempi sisävalaistusjärjestelmä sekä muutamat muut pienemmät yksityiskohdat.

Farkun tavaratila on perusmuodossaan 534 litraa.

Näitä kaksilitraisella bensamoottorilla varustettuja ja EX-varustetason Ceed-farmareita oli koeajon aikaan tarjolla todella vähän. Esimerkiksi Tori.fi:ssä bensamoottoriset Ceed-farmarit olivat järjestään 1,6-litraisia.

Etuistuin oli jämäkkä. Ajoasennon sai nopeasti kohdalleen. Sivuttaistukeakin oli riittävästi, mutta reisitukea jäin kaipaamaan vähän enemmän.

Koeajoauton kaksilitraisesta bensamoottorista irtosi tehoa 143 hevosvoimaa. Sehän tuntuu näinä päivinä melko hurjalta, että isosta kuutiotilavuudesta on revitty kymmenen vuotta sitten noinkin vaatimattomat tehot. Tänä päivänä kun 1,2-litraisista turboistakin revitään tehoa 131 hevosvoimaa ja yksilitraisista 125 hevosvoimaa. Kaksilitrainen vapaasti hengittävä bensamoottori kuljetti vanhaakin Ceediä pakottomasti.

Varustelu erosi karvalakkimallin kapeammasta kattavuudesta.

Lähes 200 000 kilometrin mittarilukemasta huolimatta auto tuntui olevan edelleen hyvässä iskussa. Vankasta laadusta kertoo paljon, että mitään kitinöintejä tai resonointeja ei kuulunut, vaikka Kialla jyristeltiin kahdeksaakymppiä pääkaupunkiseudulla Kehä III:n paljaalla asvaltilla. Tosin sen verran sitä rengasmelua oli, että osaan kuvitella ajamisen nastoilla talviaikaan olevan jo melkoista ropinaa.

Pientä sanomista on pakko antaa ohjauksen lievästä tahmeudesta. Sähköisesti tehostettu ohjaus tuntui vähän joka tilanteessa jotensakin keinotekoiselta. Vaikka vaste tuntui voimakkaalta, niin ohjaus ei palauttanut lähelle keskiasentoa.

Vaan eipä tätä Ceediä ole uskoakseni tarkoitettukaan varsinaisesti nautiskelijoille. Sen voima on luotettavuudessa ja työn laadukkuudessa. Kyllä tällä lottokioskille ja mökille ajelee, jos ei sentään tarvitse losotella pitkiä matkoja yhtä soittoa valtateitä. Käytetyssä Kiassa on vielä sekin hyvä puoli, että uskoakseni niissä ei ole tuontiauton riskiä. Koeajoautoakin mainostettiin vielä erikseen ”Suomi-autona”.

Uskoakseni tällä 183 000 kilometriä ajetullakin Kialla huristellaan vaivattomasti vielä ainakin 250 000 kilometrin mittarilukemaan suhteellisen huolettomasti.

Tekniikka Kia Ceed 2.0 EX SW vm. 2010 Mittarilukema 183 000 km Moottori R4, 1 975 cm3, 143 hv, 186 Nm Polttoaine: bensiini Vetotapa M5 Suorituskyky 0-100 km/h 4 s, huippunopeus 205 km/h Kulutus 7,1 l/100 km Co2-päästöt 170 g/km Mitat p 4 470 mm, l 1 791 mm, k 1 519 mm, akseliväli 2 649 mm, tavaratila 534–1 664 l Myyjä Auto-Planeetta, Espoo Hinta 5 790 euroa

