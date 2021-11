Subaru esitteli viime yönä Suomen aikaa uuden sähköautomallinsa Japanissa.

Subaru on jäänyt takamatkalle sähköistämisessä, mutta nyt japanilaismerkki on löytänyt oikotien Toyotan kanssa. Teknisesti Solterra-nimen saanut malli perustuu samaan alustaan ja tekniikkaan kuin Toyota bZ4X.

Siirtyminen pois polttomoottoreista asettaa ison haasteen pienimmille autonvalmistajille, kuten Subarulle, jotka eivät pysty yksinään rahoittamaan sähköautojen kallista kehitystä. Samalla se tarjoaa jättikokoisille autonvalmistajille, kuten Toyotalle, mahdollisuuden ryhtyä yhteistyöhön pienempien kanssa.

Subarun ostajat voivat valita omansa kahdesta katumaasturiversiosta. Halvempi on etuvetoinen, 204-hevosvoimainen versio. Saatavilla on myös nelivetoinen malli, jonka teho on 218 hevosvoimaa.

Ajoakusta (71,4 kWh) riittää virtaa vetotavasta riippuen 460-530 kilometriä japanilaisen ajosyklin mukaan. Autoa voi ladata 150 kW:n voimalla.

Subaru Solterran hintoja ei vielä kerrottu.