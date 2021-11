Ensitesti: Merkittävästi halventunut Multivan ei ole enää Transporter-pakettiautosta tehty tila-auto.

Frankfurt, Saksa

Volkswagen rakentaa jatkossakin Transporter-pakettiautostaan tila-autoja, mutta nyt myynnissä on myös henkilöautoissa käytetylle MQB-alusta-arkkitehtuurille rakennettava Multivan-pikkubussi. Vanhan Multivanin saa enää vain lyhyenä, kaksilitraisena 200-hevosvoimaisena nelivetoautomaattina, koska uudesta Multivanista ei ole vielä nelivetoa.

Suomen kannalta merkittävä uudistus liittyy voimalinjaan, sillä nyt tarjolla on myös lataushybridi. Sen myötä päästöt putoavat alle neljännekseen vanhasta (nyt 45 g/km), jolloin autovero putoaa yli 30 000 euroa. Verottajan antamasta reilusta alennuksesta huolimatta Multivanin lähtöhinta on yli 60 000 euroa. Muilla voimalinjavaihtoehdoilla ei ole Suomi-hintoja.

Uusi tila-auto olisi ehkä kannattanut nimetä toisin, sillä sitä yhdistää vanhaan lähinnä vain mallinimi. Mutta Multivan on niin kova nimi tietyillä markkina-alueilla, että sillä ”ratsastetaan”. Nimeen liittyy lisäksi se epäloogisuus, että van-osasta huolimatta uusi Multivan on aina henkilökuljetin. Toki irrotettavat istuimet mahdollistavat pakettiautomaista kokoa olevan tavaratilan synnyttämisen.

Lyhyt (kuvassa) ja pitkä malli eroavat toisistaan vain takaylityksen osalta. Lataushybridissä veron osuus on vain noin 2 300 euroa.

Suomen Business-varusteluun kuuluu sähkötoiminen takaluukku.

Tavaratilassa on korkeussuuntainen tilanjakaja.

Uuden Multivanin saa sekä pitkällä (517 cm) että lyhyellä (497 cm) korilla. Malleissa on sama 312 sentin akseliväli, ja pidennys kohdistuu kokonaan takapenkin takana olevaan tavaratilaan. Takimmaisten penkkien ollessa taka-asennossa tavaratila on varsin vaatimaton, mutta monipuoliset istuinten säätömahdollisuudet mahdollistavat tilan kasvattamisen lyhyessä 3,6:een ja pitkässä 4,0 kuutioon. Sisäkorkeus on entinen, mutta auton madaltuminen 1,91 metriin helpottaa käyttöä parkkihalleissa.

Vaihteenvalitsin on pieni vipu 10-tuumaisen kosketusnäytön vasemmalla puolella.

Samanlainen 10,25-tuumainen digitaalimittaristo on myös Golfissa.

Vanhassa Multivanissa on takana yhtenäinen kolmen hengen penkki, mutta uudessa mallissa myös kolmannella rivillä on pituussäädettävät erillisistuimet. Riveistä puhuminen on sikäli väärin, että myös kahden hengen ohjaamon takana olevissa kahdessa istuimessa on pituussäätö, ja ne voidaan kääntää selkä menosuuntaan. Kaikkien istuinten nojat taittuvat alas pöytätasoksi. Kulku taakse hoituu helpoiten keskipenkkien välistä.

Seitsemänpaikkaisen auton erillisistuinten jättäminen pois kyydistä on aiempaa helpompaa, sillä penkit ovat keventyneet jopa 25 prosenttia. Muunneltavuuden vuoksi istuimiin saa irrotettavat kyynärnojat. Uudenlainen monikäyttöinen pöytä (lisävaruste) on integroitu uuteen lattiakiskojärjestelmään. Erillisistuimissa on kohtuullisesti sivuttaistukea, lievään lepoasentoon taittuva noja ja asiallinen pääntuki.

Kiskoissa liikuteltava monitoimipöytä toimii myös keskikonsolina. Keskipenkeillä voi matkustaa myös kasvot menosuuntaan.

Monitoimipöydässä on esiin käännettävät pöytälevyt.

Lue lisää: Valinta on tehty: tässä on Suomen hienoin kesäauto – ”Se on meidän mökkimme neljällä pyörällä”

Multivanin saa molempina pituuksina perus-, Life- ja Style-varusteluilla. Suomessa on lisäksi tarjolla jälkimmäisten väliin sijoittuva Business-varustelu. Business- ja Style-varusteluu kuuluva sivuliukuovien sähkökäyttö on käytettävyyden kannalta ehdoton varuste. Tarjolla olevat avustin-, turva- ja tietoviihdejärjestelmät ovat tuttuja Volkswagenin uusista henkilöautomalleista. Uusi vakiovaruste on etuistuinten välissä oleva keskiturvatyyny.

Lue lisää: Mercedes-Benzin pakettiauto uudistui – Ensitesti: pesäeroa Ranskan kumppaniin

Automaattivaihteiston sähköinen käyttövipu on kojelaudassa. Jos akussa on virtaa ja pakkasta on enintään -10 astetta, liikkeelle lähdetään sähköllä, ja Suomessa sallittavissa moottoritienopeuksissakin eHybrid etenee sähköllä ajoakun (netto 10,4 kWh) tyhjenemiseen saakka. Normimittausten mukainen toimintamatka on lähes 50 kilometriä, mutta todellinen matka on 30–40 km.

Latausliitin on oikeassa etulokasuojassa. Energetic on reilun 4 000 euron hintainen varustepaketti.

150-hevosvoimaisen 1,4-litraisen bensiinimoottorin tukena oleva 116 hv:n sähkömoottori on vaihteiston yhteydessä. Moottorit toimivat siististi yhteen, ja 218-hevosvoimainen eHybrid kulkee miellyttävästi ja rullaa herkästi. Ajettavuus on hyvää Volkswagen-tasoa, ja kevyehkö ohjaus sopii kaupunkipyörittelyyn. Auton pikkuylelliseen luoteeseen sopisi hiukan pehmeämpi jousitus.

TEKNIIKKA Volkswagen Multivan eHybrid 160 kW DSG (PHEV) Moottori R4, turbo, 1 395 cm3, 110 kW (150 hv)/5 000–6 000 r/min, 250 Nm/1 550–3 500 r/min + sähkömoottori 85 kW (116 hv), 330 Nm; hybridijärjestelmä 160 kW (218 hv), 350 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 11,6 s, huippunopeus 190 km/h Kulutus 1,9 l/100 km, bensiini CO2-päästöt 45 g/km Ajoakku litiumioni 10,4 kWh (netto) Toimintamatka sähköllä 46–50 km Sisäinen laturi 3,6 kW (3 x 16 A) Latausnopeus 3 h 40 min (3,6 kW) Voimansiirto A6, etuveto Mitat (suluissa pitkä kori) p 4 973 (5 173), l 1 941, k 1 907 mm, akseliväli 3 124 mm, omamassa 2 120 (2 142) kg, vetomassa 1 600/750 kg, tavaratila 469–3 672 (763–4 053) l, tankki 45 l Hinta 63 444 (65 195) euroa

Lue lisää: Pakettiautonakin tunnettu tila-auto sai sähkömoottorin – muunneltavuus yhä mukana

Lue lisää: Mercedes-Benzin uudessa tila-autossa on ominaisuus, joka löytyy tähtikeulaisten joukosta vain ylellisestä S-sarjasta