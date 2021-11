Ensitestissä Honda HR-V Hybrid Advance Style: Monta ilahduttavaa seikkaa

Ensitesti: Honda HR-V:n uusin painos painottaa leppoisaa toiminnallisuutta.

Erlensee, Saksa

Monet japanilaiset autovalmistajat tunnetaan ylpeydestään tuottaa laadukkaita kulkupelejä. Laadulla ymmärretään tässä yhteydessä ennen kaikkea tekninen varmatoimisuus, joka onkin eittämättä yksi merkittävimmistä tavallisten kulkineiden arviointikriteereistä. Suomessa monet vannovat Toyotan nimeen, mutta tulee Japanista toinenkin teknologiajätti, jonka autotekninen osaaminen on erinomaista: Honda.

Mittaristo on yksinkertaisuudessaan miellyttävän selkeälukuinen.

Honda ei ole viime vuosina kolkutellut maassamme myydyimpien merkkien kärkisijoja, vaikka menestystä ja meriittejä on tullut sielläkin, missä esimerkiksi Toyota epäonnistui aikoinaan kitkerästi – Formula ykkösissä. Lisäksi Honda on tuottanut autoja, joiden tekninen laatu on osoittautunut meilläkin aivan terävimmän kärjen arvoiseksi. Sellaiseksi on osoittautunut muun muassa Honda HR-V, joka on monena vuonna sijoittunut aivan vähävikaisimpien automallien joukkoon. Kun tarkastellaan katsastusvikatilastoja, pelaa Honda usein varman päälle.

Takaistuimella on mukavan avarat oltavat jopa yli keskimittaiselle matkustajalle.

Nyt Honda on luonut HR-V:stä täysin uuden, kolmannen sukupolven painoksen. Hondallakin on meneillään vahva sähköistymisen aikakausi, ja tarkoitus on, että Electric Vision -strategian mukaisesti se tarjoaa jo ensi vuonna kaikista mallisarjoistaan Euroopassa sähköistetyt versiot. Vuoteen 2040 mennessä Honda aikoo tuottaa pelkästään sähköä voimalinjoissaan hyödyntäviä autoja, eli kehityksen suunta on selvä.

Hybridi HR-V:n keulalla puurtaa 1,5-litrainen vapaasti hengittävä bensiinimoottori, joka hyödyntää Atkinson-sykliä.

Muutosta odotellessa myös hybridiautot ovat Hondan tarjonnan ytimessä, ja sellainen on myös uusi HR-V. Hondallahan on hybrideistä pitkä kokemus, sillä sen Insight-hybridi saapui esimerkiksi tärkeille USA:n markkinoille jo vuonna 1999 – seitsemän kuukautta ennen Toyota Priusta. Tämän päivän HR-V e:HEV -hybridi on kuitenkin aivan toisenlainen auto kuin ensimmäisen sukupolven Insight: HR-V on korotettu, paremman maavaran ja helppokäyttöisyyden leimaama kompakti SUV. Autojen vertaaminen antaa hyvän kuvan siitä, kuinka paljon voi reilussa 20 vuodessa tapahtua, vaikka ydinidea – hybridi – olisi sama.

HR-V:n ohjaamossa on melko paljon painikkeita ja käyttimiä, mutta hyvän ajoasennon löytäminen ei tuota vaikeuksia. Vaakaan asennettu kosketusnäyttö on luontevalla korkeudella.

Uuden HR-V:n muotoilusta on vastannut Daisuke Akojima tiimeineen. Muotojen osalta voi todeta, että uusi HR-V on selkeälinjaisen minimalistinen, ja mittasuhteet ovat nyt kypsemmät. Katto laskee loivasti kohti perää niin, että joku markkinointiosaston uskalias pääsee päästämään suustaan sanan ”coupémainen”.

Pituudeltaan kompakti, 4,3-metrinen kori on selkeästi ”mukamaasturimaisen” korotettu korkeudeltaan lähes 1,6-metrisenä, ja varsinkin keulasta on tehty jykevän näyttävä. Maavaraa HR-V:ssä on nyt enemmän, lähes 19 senttiä, ja täydelläkin kuormalla 15 senttiä. Kyllä tällä Suomen talvisohjoissa ja kesämökkiteillä taivaltaa, ilman nelivetoakin. HR-V raapii edestä.

Oivaltava innovaatio japanilaisittain: kännylle on etuistuimen selkänojan kangastaskussa oma pikkutaskunsa. Kiva yksityiskohta!

Olipa auton ulkomuodosta sitten mitä mieltä tahansa, odottaa sisällä monta positiivista yllätystä. Ensinnäkin tilaa on mukavan väljästi. Edessä vallitsee avara, loungemaisen harmoninen tunnelma.

Toiseksi ohjaamoa ja auton hallinnan helppoutta ei ole pilattu erilaisilla pakollisilla kosketusnäytön alavalikoiden kahlaamisilla tai epäkäytännöllisillä liukukoskettimilla, vaan tarjolla on sopiva määrä vanhoja kunnon painikkeita ja säätöpyöriä.

Uudessa HR-V:ssä on entistä enemmän maavaraa ja 18-tuumaiset pyörät. Varustetasot ovat Elegance, Advance ja Advance Style.

Kolmanneksi myös takana on mainiosti tilaa niin jaloille kuin korkeussuunnassakin. Käytännössä uudessa HR-V:ssä mahtuvat istumaan peräkkäisillä istuimilla ihan mukavasti ainakin 185- ja 190-senttiset henkilöt, mikä on oiva suoritus tässä kokoluokassa. Takapenkillä pidempijalkaiset toivoisivat kuitenkin istuimelta enemmän reisitukea, ja matkustamossa on käytetty myös korkeimmassa Advance Style -varustetasossa melko paljon ns. kovamuoveja. Ominaisuus ei kuitenkaan yllä häiriöksi asti, kun ottaa huomioon auton hintatason.

Lue lisää: Näistä kuudesta syystä johtuen akkusähköauto pitää pintansa vetyautoihin nähden

Tekniikassa Hondalla yritystä riittää. HR-V:n hybriditekniikka on paljolti samaa kuin CR-V:ssä, mutta Atkinson-sykliä käyttävä polttomoottori on 1,5-litraisena pienempi. Tekniikan ytimessä on ajatus selvitä mahdollisimman pienellä ajoakulla, ja yhdistää niin sarja- kuin rinnakkaishybridin parhaat puolet. Autossa ei ole esimerkiksi vaihdelaatikkoa lainkaan, vaan yksi kiinteä välityssuhde.

Ilmastoinnin säätöpyörät ja painikkeet ovat käytettävyydeltään perinteisen helppoja.

Varsinaisia ajotiloja on kolme: sähkö-, hybridi- ja polttomoottoriajo. Ajajalle Hondan tekniikka konkretisoituu käytännössä ihan tavallisena automaattina, ja ajaminen on vaivattoman helppoa. Tien päällä HR-V on matka-ajossa sivistyneen leppoisa, hiljainen ohjastettava.

Ajomoodiksi voi valita normaalin lisäksi myös eko- tai sporttimoodin, joista jälkimmäinen ei kuitenkaan luo ihmeitä auton kulkupuoleen: vauhtia oikealla jalalla kysyttäessä moottori käy hyvin suurella käyntinopeudella ja sisällekin selkeän kuuluvasti, mutta mitään tuntuvaa ei oikein tapahdu. Hondan uusi hybridi on siis suunniteltu taloudellisuus edellä, ja siihen on HR-V:tä harkitsevan hyvä asennoitua. Silti, suorituskyky riittänee useimpien normiajoihin.

Tavaratila ei ole suuren suuri, tilaa on Advance Style -varustelutason perusmuodossa vain 304 litraa. Takaselkänojat taitettuna selkeän muotoinen kontti kasvaa kuitenkin lähes 1,3 kuution kokoiseksi, ja laajennus on helppo tehdä.

Lue lisää: Vetysähköauto IS:n testissä – ehtiikö malli vanhentua tankkaus­mahdollisuuksia odotellessa?

Ensitestillä uusi HR-V käyttäytyi miellyttävän loogisesti, eikä ratin pyörittely tai ajaminen tuottanut kulmien kurtistelua; päinvastoin autosta jäi leppoisan mutkaton ensivaikutelma, vaikka jousitus vaikuttikin pintakovalta ja rauhattomalta. Kiinan markkinoille HR-V:stä on luvassa täyssähköversio, mutta saammeko sitä koskaan Eurooppaan, jää nähtäväksi. Suomeen uusi HR-V ehtii ensi vuoden kevään korvalla.

Lue lisää: Mitä ihmettä tarkoittaa yhden polkimen ajo? Tässä ovat hyödyt ja haitat