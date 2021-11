Koeajo: Kia Ceed on käynyt välipäivityksessä. IS otti selvää pistokkeella ladattavasta farmarimallista.

Kian menestystä sähköisten autojen menekissä kuvastaa hyvin, että esimerkiksi Volvon kotimaassa Ruotsissa Ceed-mallin ladattava hybridi on ollut ajoittain töpselihybridien myyntiykkönen.

Alkuvuodesta Kia Ceed nimettiin jäännösarvoltaan parhaaksi autoksi kompaktien autojen luokassa. Markkinatutkimusyhtiö Bähr & Fessin mukaan Ceedin ennustetaan säilyttävän parhaiten arvonsa Saksassa neljän vuoden ikäisenä vuonna 2025.

Eikä huonosti ole mennyt Suomessakaan: lokakuussa Ceed oli kolmanneksi eniten ensirekisteröity malli. Koko vuonna lokakuun loppuun mennessä kilpiin oli mennyt noin 1 400 uutta Ceediä. Malliston kanta Suomessa on jo yli 32 000 kappaletta.

Ceedissä on siis jotain, joka vetoaa ostajiin. Ehkä se on ulkomuoto, ehkä riittoisat sisätilat tai kohtuulliset kulutuslukemat? Seitsemän vuoden takuu? Ehkä hinta?

Takaistuimella on auton kokoluokka huomioiden kohtuulliset tilat.

Ceed on tarjolla neljänä eri korimallina: Ceed, Ceed Sportswagon, XCeed, ja ProCeed. Näistä Ceed Sportswagon ja XCeed ovat saatavissa ladattavina hybrideinä.

Hybridiratkaisu haukkaa osansa tavaratilasta. Latausromppeet saa piiloon lattian alle. Kun takaistuimet läväytetään vaakatasoon, perään mahtuu maastopyörä.

Malliuudistus on ollut maltillinen, mutta keulamaski, etuvalot, vanteet ja takapuskurin alaosa ovat saaneet silmin nähden uutta ilmettä. Sisällä uutta ovat istuinmateriaalit, vaihteiston reunapaneeli sekä vaihteenvalitsimen design. 12,3-tuumaiseen mittaristoon on ladattu uusia teemoja. Ladattava hybridimalli on saanut täysin uuden mittariston. Kojelautaa hallitseva 10,25 tuuman kosketusnäytön käytettävyyttä on kehitetty hyvään suuntaan.

Takapuskuri on saanut uusia muotoja.

IS:n koeajossa olleen farmarimallisen lataushybridin voimalinja koostuu 1,6-litraisesta bensiinimoottorista (77 kW, 105 hv) ja sähkömoottorista (45 kW, 61 hv). Hybridifarmari kulkee yhden latauksen turvin sähköllä enimmillään 50 kilometriä. Se on melko lailla standardi nykymaailmassa, ja rauhallisessa kaupunkiajossa matka on hyvinkin saavutettavissa.

Uudistettu keskinäyttö opastaa matkan varrella lähimmän latausaseman, mutta ihan lyhyillä pysähdyksillä hyöty ei ole kummoinen, sillä sisäinen laturi on vain 3,3 kW:n suuruinen.

Ceed liukuu vaivattomasti liikkeelle sähkön tukemana. Lähtö tapahtuu aina eko-ajotilassa, mutta löysän kaasunvasteen vuoksi toinen vaihtoehto ”sport” alkaa houkuttaa aika nopeasti.

Syksyn koleassa sateessa ajettu pisin siivu osoitti, ettei bensiinin kulutus osu lähellekään virallista arvoa 1,3 litraa/100 km, sillä polttomoottori pärähti jo alkumatkasta usein käyntiin sähköajoa ja lämmitystä tukemaan. Silti selvästi alle viiden litran kulutus epäedullisissa olosuhteissa ei ole huono suoritus.

Ohjaamo on kuljettajan kannalta onnistunut. Fyysisiä katkaisimia arvostavat ilahtuvat näkemästään.

Ceediin saa uusia turvallisuusvarusteita, kuten katvealueen valvontajärjestelmän, kaistallapitoavustimen, risteävän liikenteen valvonnan, takamatkustamon valvontajärjestelmän sekä turvallisen poistumisen järjestelmän.

Näytön toiminnallisuus on parantunut.

Mittaristo meni uusiksi.

Ajossa Ceed on poikkeuksellisen yli-innokas valvoja: jos kädet eivät auton mielestä ole juuri oikeassa kohden ohjauspyörää, niin ainakin moottoritienopeuksissa mittaristoon ilmestyy kerkeästi huomautus kuskin holtittomuudesta. Toistuvana se alkaa ärsyttää.

Myös kaistavahti piippaa erityisen herkästi, kun rengas osuu lähellekään kaistamerkintää.

Koeajoauton istuimet antoivat mukavasti tukea.

Kaksoiskytkinautomaatti toimii melko sujuvasti paitsi tasanopeussäätimen ollessa käytössä. Tällöin varsinkin ylämäissä alasvaihdon tuntee ja kuulee.

Koeajetun farmarimallin hinta on Business Premium -varustetasolla lisäkilkkeineen 40 201 euroa. Ilman tehostusta saman auton saa 3 7146, eurolla. Halvimmillaan pistokefarmari maksaa 33 990 euroa.

Tiloiltaan farkku-Ceed on kohtuullisen kokoinen nelihenkiselle perheelle. Kuljetustarpeet kannattaa kuitenkin miettiä tarkoin, sillä tavaratilan korkeudesta hybriditekniikka haukkaa osansa.

