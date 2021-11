Suomessa uuden Cupra Formentor VZ5 -mallin voi lunastaa itselleen, jos on onnekas arvonnassa.

Erillinen osto-oikeus koskee Suomessa vain kymmentä autoa.

Kyseessä on Cupran erikoisvarusteltu malliversio Formentor-katumaasturista. Valmistaja kertoo, että autoissa on erittäin kattava vakiovarustelu, mutta asiakkaalla on vielä mahdollisuus vaikuttaa varustelun laajuuteen.

Ihan ilmaiseksi ei arvonnassa onnekas autoa saa, sillä Cupra Formentor VZ5 2,5 TSI 287 kW (390 hv) 4Drive DSG:n hinta alkaa 64 988 eurosta.

Kaikkiaan erikoismallia valmistetaan vain 7 000 kappaletta.