Ensitesti: Tällainen on oikea maasturi – Jeep Wrangler sähköistyi, mutta auton henki on tallella

Ensitesti: Jopa varsinainen Jeep eli Wrangler on sähköistynyt, kun sen saa nyt lataushybridinä. Auton henki on kuitenkin aitona tallella.

Vaikkei tuntisi autoja lainkaan, tästä ”naamasta” ei voi erehtyä, sillä Jeepin keula on säilynyt samanlaisena jo yli 80 vuoden ajan.

Alsfeld, Saksa

Ensimmäinen vaikutelma on hämmentävä. Kaupungissa ja maantiellä ajaessa Wranglerin erityisesti maastoajoon suunniteltu Rubicon-versio hytisee ja tutisee käsittämättömällä tavalla. Sen suuret maastorenkaat ovat parhaimmillaan jossain aivan muualla kuin asvaltilla. Sillä ei oikeastaan ole mitään väliä. Ohjauspyörän takana on yksinkertaisesti hauska olla.

Nykyisin maailmassa suuri osa autoilijoista haluaa katumaasturin, joten todelliset maasturit ovat jääneet niiden jalkoihin. Jäljellä on kuitenkin neljä aitoa maasturia, joita on tehty lähes samanlaisina vuosikymmenien ajan: Jeep Wrangler, Lada Niva, Land Rover Defender ja Mercedes-Benzin G-sarja. Niistä Land Rover loikkasi nykyaikaan kaksi vuotta sitten, johon kuuluu myös lataushybridi.

Jeep Wranglerin lataushybridi merkitsee myös paluuta Suomen markkinoille. Muita Wrangler-vaihtoehtoja ei olekaan. Uudessa Wrangler 4xe:ssä on keulalla kaksilitrainen kaksisataa kilowattia kehittävä bensiiniturbo, jonka apuna on vähän yli sata kilowattia kehittävä sähkömoottori.

Monessa nelivetoisessa katumaasturissa toinen akseli saa voimaa sähkömoottorilta, eikä akseleiden välillä ole mekaanista yhteyttä lainkaan. Jeep pitää huolen Wranglerissa, että asiat ovat kuten maasturissa pitääkin. Siinä on tikapuurunko ja aito neliveto.

Vuosikymmenien mittaan Jeepin aito maasturi on säilyttänyt perusmuotonsa, vaikka rinnalle on tullut myös pitkä neliovinen kori. Suomessa myytävät Wranglerit ovat aina neliovisia pitkäkorisia.

Wrangler taistelee edelleen tasaväkisesti etevimmän maasturin tittelistä.

Rubiconissa on nelivedon lisäksi vielä sähköiset tasauspyörästön lukot etu- ja taka-akselilla, jotka pitävät huolen etenemisestä pahoissakin paikoissa. Etuna on myös yli 25 sentin maavara, joskin neliovisen version kolmen metrin akseliväli vaikeuttaa maastoajoa ja lisää kankeutta suuren kääntöympyrän takia.

Wrangler Rubicon on yksinkertaisesti auto, jolla maastossa ajettaessa useimmilla loppuu usko ennen kuin auton kyvyt. Mökkiteillä ja metsäteillä Jeep on parhaimmillaan. Kori on suojassa leveiden lokasuojien ja astinlautojen välissä niin, ettei jokaista oksaa tarvitse varoa. Pyörien joustovara yllättää iloisesti. Samaa voi sanoa tulo- sekä jättökulmista.

Suorituskyky on auton olemukseen nähden hämmästyttävän hyvä, ainakin niin kauan kuin ajoakussa on sähköä ja sen myötä sähkömoottori auttamassa menoa. Kuten niin usein lataushybrideillä, myös Wrangler 4xe:llä haluaa ajaa pelkällä sähköllä. Mieleen nousee pieni harmistuksen pilvi, kun bensiinimoottori hyrähtää toimimaan viimeistään kolmenkymmenen kilometrin sähköajon jälkeen.

Bensiinimoottori tulee tosin avuksi hyvin pehmeästi. Kun ajetaan kovaa vaikkapa saksalaisella moottoritiellä, sähkömoottori on toiminnassa koko ajan bensiinimoottorin apuna. Rubicon saavuttaa kerkeästi rajoitetun 160 km/h huippunopeutensa. Kun sitä kokeili katto auki, niin sekä melu että ilmanvastus olivat infernaalisia.

Takamatkustajille on varusteita, joista ei ole aiemmin osattu Wranglerissa unelmoida, kuten erilliset tuuletussuulakkeet ja virtapistokkeita.

Hitaammassa sähköajossa Wrangler on yllättävän hiljainen, jolloin huomio kiinnittyy sähköisen voimalinjan ääntelyyn. Kun nopeutta nostaa, renkaiden ulina, tai miksi sitä haluaakaan nimittää, kasvaa suurimmaksi melun lähteeksi.

Huomioiden Wranglerin kehityshistorian, ohjaamo on varsin miellyttävä paikka. Kaikki muu on kohdallaan, mutta varsinaisen korin kapeuden takia vasemmalle jalalle ei löydy luontevaa paikkaa. Kunnollinen jalkatuki ratkaisisi ongelman. Takapenkillä tilaa on runsaasti ja sama pätee pitkässä neliovisessa korissa myös tavaratilaan.

Tavaratilaan päästään avaamalla ensin takaikkuna ja sitten kääntämällä alaosa sivuun. Tavaroille ei ole lokeroita, vaan latausjohto lojuu lattialla.

Korin ulkopuoliset saranat ovat kuin aidoissa 1940-luvun Jeepeissä. Trail Rated -merkki on todisteena auton maastokelpoisuudesta.

Wranglerin mainioihin puoliin kuuluu katto, joka aukeaa myös takapenkkiläisten yltä. Mikäli se ei vielä riitä, voi tuulilasin kääntää eteen. Pienellä vaivalla katon ja ovet voi jättää kotiin, minkä jälkeen meno on hyvin tuuletettua.

Kaikki toiminnot ja katkaisimet Wranglerin ohjaamossa vaativat tavallista enemmän voimaa; tunnelmassa on sellaista vaikeasti kuvailtavaa vanhan ajan äijämeininkiä.

Nyt myös kulutus on järkevällä tasolla, kunhan lataa autoa ahkerasti. Muotoilusta ja käytännnöllisyydestä voi olla monta mieltä, mutta Wranglerissa on ainakin valtavasti persoonallisuutta. Ajaminen saa hymyn leviämään kasvoille ja antamaan huonot ominaisuudet anteeksi.

TEKNIIKKA Jeep Wrangler 4xe Rubicon Moottori R4, 1 995 cm3, sähkömoottori, yhteensä 280 kW (380 hv)/5 250 r/min, 673 Nm/3 000 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 6,4 s, huippunopeus 160 km/h Latausnopeus 11 kW teholla 1 tuntia 40 minuuttia (0-80 %) Ajoakku 17,3 kWh (brutto) Kulutus 4,1 l/100 km 95E10, toimintamatka sähköllä 44 km CO2-päästöt 94 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 882, l 1 894, k 1 848 mm, akseliväli 3 008 mm, maavara 252 mm, omamassa 2 383 kg tavaratila 548-1 059 l, tankki 81 l Hinta 79 990 euroa KIITÄMME Maastokelpoisuutta Yleistä tunnelmaa MOITIMME Laajaa kääntöympyrä Puutteita jousitusmukavuudessa

