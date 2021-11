Automallille nolla tähteä törmäystestissä

On melko harvinaista, että törmäystesteissä jokin automalli jää nykyään vaille tähtiä.

Samalla kun entistä useampi automalli tähtää täyteen viiden tähden suoritukseen -törmäystestissä, melkein kaikista turvavarusteista riisuttu Suzuki Baleno sai arvosanakseen nolla tähteä Etelä-Amerikassa, Latin NCAP -sivusto kertoo.

Baleno kilpailee muun muassa Volkswagen Golfin kanssa kuluttajien suosiosta. Euroopassa Balenoa harkitsevien ei tarvitse olla kovin huolissaan, sillä ns. turvapaketilla varustettuna se on saanut neljä tähteä Euro NCAP -törmäystestissä. NCAP on lyhenne sanoista New Car Assessment Program (”Uuden auton arviointiohjelma”).

Yksi selitys surkealla tulokselle Etelä-Amerikassa on se, että Suzuki ja monet muut automerkit mukauttavat turvalaitteet eri markkinoiden mukaan. Intiassa valmistetussa Suzuki Balenossa on vain kaksi turvatyynyä Etelä-Amerikan markkinoilla. Latin NCAP -testissä esimerkiksi Brasiliassa ja Thaimaassa valmistettu ja vain kahdella turvatyynyllä varustettu Toyota Yaris sai tuoreessa testissä ainoastaan yhden tähden.

