Suomalaisten ykkösmerkki lupailee kovia: Ensimmäisen sähköauton akulla poikkeuksellisen pitkä kesto

Toyota tuo bZ4X-täyssähkömallinsa markkinoille ensi vuonna. Valmistaja odottaa ajoakuston kestävän aikaa poikkeuksellisen hyvin.

Toyota bZ4X:n ajoakuston kapasiteetti on 71,4 kWh.

Toyota on kuluvan vuoden ensirekisteröinneissä maamme ylivoimaisesti suosituin henkilöautomerkki. Toyotan on jo pitkään odotettu tuovan täyssähköautonsa markkinoille, Odotus päättyy ensi vuonna, kun bZ4X-malli saadaan myyntiin.

Suomalaisten suosima automerkki tuo uutuuteen pitkän kokemuksensa korkeajänniteakuista. Toyota lupailee sähköauton hankkimista harkitsevalle tärkeää mielenrauhaa akun kestosta vuosien kuluessa. Uuden bZ4X-mallin korkeajänniteakun suorituskyvyn odotetaan pysyvän peräti 90 prosentin tasolla aina 10 vuoteen tai 240 000 ajokilometriin asti. Luotettavuudestaan tuttu japanilaismerkki antaa ajoakulle poikkeuksellisen pitkän takuun.

Korkeajänniteakku on integroitu osaksi pohjarakennetta. Näin saavutetaan matala painopiste ja suotuisa painojakauma.

Toistaiseksi suurin osa sähköautoja valmistavista merkeistä on antanut ajoakuille tyypillisesti kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin takuun, jossa akun kapasiteetin luvataan säilyvän 70 prosentin tasolla. Mikäli Toyotan akkutakuu toteutuu kuvatun kaltaisena, luo se sähköautovalmistajien välille kaivattua kilpailua, josta kuluttaja aina lopulta hyötyy.

Toyota bZ4X:n litium-ioni-ajoakuston kapasiteetti on 71,4 kWh, jonka tarjoama toimintamatka yhdellä latauksella on mallista riippuen parhaimmillaan yli 450 kilometriä. Ilmalämpöpumpun sisältävän lämmitysjärjestelmän myötä auton suorituskyky turvattu myös alhaisissa lämpötiloissa. Toisaalta bZ4X on ensimmäinen Toyotan malli, jossa käytetään nestejäähdytteistä korkeajänniteakkua.

Ohjaamossa Toyota on ottanut askeleen uuteen suuntaan.

Matala korkeajänniteakku sijoittuu kokonaisuudessaan ajoneuvon lattian alle muodostaen osan korirakennetta. Pidempiä ajosuoritteita ajatellen auto kykenee ottamaan vastaan 150 kW:n DC-lataustehon, jolloin 80 prosentin varaustaso voidaan saavuttaa noin puolessa tunnissa.