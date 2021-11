Ilta-Sanomat kertoi lokakuussa ensiarviot uudesta Ducatosta. Tuolloin uutuuden hinnat eivät olleet tarkkaan tiedossa.

Hintojen lisäksi Ducato-malliston varustetasojen sisältö on nyt selvillä.

Uusi Ducato on saatavana neljällä eri varustetasolla (Base, Base Plus, Pro ja First Edition). Hinnat alkavat 31 990 eurosta.

Edullisimman Basen perusvarustelu pitää sisällään esimerkiksi manuaalisen ilmastoinnin, keskuslukituksen kauko-ohjauksella, polttoainetoimisen lisälämmittimen ajastimella, sähkötoimiset lasinnostimet, sähkötoimiset ja lämmitettävät ulkopeilit, monitoimiohjauspyörän, audiojärjestelmän viiden tuuman kosketusnäytöllä, bluetoothin, perävaunun vakautusjärjestelmän, sivutuuliavustimen, ajonopeuden mukaan säätyvän sähköisen ohjaustehostimen sekä vakionopeudensäätimen.

Euroopassa suosittu Ducato on saatavana uudistuneella, Euro6D Final -päästönormit täyttävällä Multijet3-dieselmoottorilla neljänä eri tehoversiona (120 hv, 140 hv, 160 hv ja 180 hv). Uudistettu kuusivaihteinen manuaalivaihteisto on saatavana kaikkiin neljään eri moottoriversioon ja hiljattain esitelty yhdeksänvaihteinen automaattivaihteisto kolmen tehokkaimman moottoriversion yhteydessä.

Ducato tarjoaa joko manuaali- tai automaattivaihteiston.

Malliston CO2-arvot ovat pudonneet edelliseen malliin verrattuna jopa 10 prosenttia.

Mallistoon kuuluu sille tyypillisesti kattava valikoima malleja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Alkuvaiheessa mallistossa on pakettiautoja 8 m³–17 m³ -kokoluokissa ja myöhemmin mallisto täydentyy alusta- ja henkilökuljetusversioilla.