Jopa kaikkein pienimmistä automalleista tehdään nykyään myös crossover-versioita. Nyt on Toyota Aygon vuoro. Kun mallinimen perään lisätään kirjain X, niin kompaktissa GA-B-kokoluokan autossa istutaan korkeammalla kuin perus-Aygossa.

Täysin uusi Toyota Aygo X on pieni crossover-malli, joka on suunniteltu ja valmistettu Euroopassa.

Tuloksena on Toyotan TNGA-alustarakennetta hyödyntävä malli. Samaiselle alustarakenteelle on valmistettu myös Toyota Yaris -malli.

– Tämä kokoluokka on erittäin tärkeä meille. Se ei pelkästään ole tuonut meille paljon uusia asiakkaita, vaan se täyttää myöskin halumme tarjota kaikille sopivaa liikkuvuusvaihtoehtoa, Toyotan Euroopan-markkinoinnista vastaava johtaja Andrea Carlucci sanoo.

Millimetripeliä on harrastettu joka kantilla. Uutuuden 3 700 millimetrin pituus merkitsee 235 mm:n kasvua edeltävään malliin. Akseliväli on venynyt vain 90 mm. Korin leveys on kasvanut 125 millimetriä (1 740 mm). Näin etuistuimet ovat 20 mm aiempaa kauempana toisistaan, jolloin hartiatilaa on 45 millimetriä enemmän. Auton korkeus 1 510 mm merkitsee 50 mm:n kasvua edeltävään malliin verrattuna.

Lue lisää: Toyota raotti hiukan salaisuuksien verhoa – tällainen on uusi sähköautomalli

Tavaratilaa on yli 60 litraa enemmän kuin edellisessä Aygossa (nyt 231 litraa).

Suurin vannekoko on kasvanut 18 tuumaan. Vain 4,7 metrin kääntösäde kuuluu luokkansa pienimpiin.

Aygo X -mallin voimanlähteenä on 1,0-litrainen, kolmisylinterinen bensiinimoottori. Ennakkotiedot kertovat 4,7 l/100 km polttoaineenkulutuksesta ja 107 g/km CO2 -tasosta.

Kaksivärisyys eli Toyotan sanoin Spice-värikonsepti on yksi Aygo X:n ominaisuuksista. Chilli-värin lisäksi mukaillaan inkiväärin, katajanmarjan ja kardemumman värimaailmoja.

Toyota korostaa, että ohjaus on suunniteltu erityisesti eurooppalaisiin kaupunki- ja esikaupunkiolosuhteisiin. Uuden Toyota Aygo X -mallin esiinmarssi Euroopan kaduille alkaa vuonna 2022.