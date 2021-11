Tältä näyttää nyt käytettyjen talvirenkaiden markkina – ”Sykli on uusien renkaiden kauppaa nopeampi”

Kitkarenkaiden suosion kasvu on näkynyt myös käytettyjen renkaiden kaupassa, kertovat Tori.fi -palvelun avaamat tilastot.

Käytetty rengas on lähtökohtaisesti vaihtoehto uudelle vastaavalle. Ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi renkaan kuntoon, myös valmistuspäivämäärään. Yli 10 vuotta vanhat renkaat ovat pidoltaan merkittävästi heikompia kuin uudehkot vsataavat.

Vielä kaksi vuotta sitten käytettyjä talvirenkaita koskevien hakujen suhteellinen määrä painottui Tori.fi:ssä ylivoimaisesti eniten nastarenkaisiin.

Viime vuonna hakuluvut kääntyivät kuitenkin selvästi kitkojen suuntaan, vaikka nasta hallitseekin yhä selvästi käytettyjen talvirenkaiden markkinoita.

– Vertaiskauppa seurailee uuden tavaran kauppaa. Mutta käytettyjen renkaiden kaupassa sykli on uusien renkaiden kauppaa nopeampi, koska käytettyjen käyttöikä on lyhyempi, Tori Autojen johtaja Jenni Tuomisto kertoo.

Käytännössä käytetyt renkaat saatetaan Tuomiston mukaan ostaa jopa vuosittain, mikä tarkoittaa sitä, että ostopäätöksessä reagoidaan uusiin renkaisiin nähden esimerkiksi enemmän edelliseen talveen.

Käytännössä tämä tarkoittaa juuri nyt sitä, että kitkarenkaita etsitään Tori.fi:ssä suunnilleen samassa suhteessa kuin viime vuonna.

Jos talvesta tulee kuitenkin jotain muuta kuin sula ja vesisateinen, käytettyjä renkaita hakevien kuluttajien mieli voi muuttua nopeastikin.

– Nyt esimerkiksi todella runsasluminen viime talvi saattaa ohjata käytettyjä talvirenkaita hankittaessa päätymään nastoihin.

Talvirenkaita – myös kitkarenkaita – hankkiessa on joka tapauksessa tärkeää, että renkaat on tarkoitettu Pohjoismaisiin olosuhteisiin ja että alla pyörivissä kumeissa on riittävästi kulutuspintaa.