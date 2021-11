Yhä useampi suomalainen autoilee talvella kitkarenkailla, sillä jo joka viides välttelee nastarenkaiden käyttöä.

Eurooppalaisten rengasvalmistajien liiton (Etrma) tilastojen mukaan viime vuonna Suomeen toimitetuista henkilö- ja pakettiautojen talvirenkaista kitkoja oli 24,4 prosenttia. Kaksi vuotta aikaisemmin määrä oli vain 17 prosenttia. Liikenne- ja viestintäviraston tammi–helmikuussa 2021 parkkipaikoilla tekemän seurannan perusteella kitkarenkaiden osuus henkilöautojen talvirenkaista oli viime talvena 20,4 prosenttia.

Esimerkiksi vielä kaksi vuotta sitten talvirengassesonkina Tori.fi:ssä haettiin kitkarenkaita 70 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden sesonkina.

Aivan kaikkien ei kannata ajaa kitkoilla kaupunkiolosuhteissa. Tori Autojen johtaja Jenni Tuomisto perustee nastojen hyötyjä muun muassa näin:

– Suunta kohti laajempaa kitkarenkaiden käyttöä on selkeä. Silti on tärkeää huomioida, että kaupungissakin osan autoilijoista on hyvä ajaa jatkossakin nastarenkailla. Jos kaikilla olisi allaan kitkat, teiden pinnat kiillottuisivat liukkaiksi. Erityisesti lumisilla risteysalueilla tämä voi olla ongelma.

Kitkarenkaan etuja ovat ympäristö- ja terveysystävällisyys. Suuri osa katupölystä koostuu nastojen tien pinnasta irrottamista hiukkasista.

– Kitkarenkaiden yleistyminen on ympäristöuutinen, sillä nastarenkaat kuluttavat teitä paljon kitkoja nopeammin ja esimerkiksi kaupungeissa suuri osa katupölystä koostuu nastojen tien pinnasta irrottamista hiukkasista. Toki Suomi on yhä vahvasti nastarengasmaa, mikä onkin koko maan mittakaavalla ehdottomasti perusteltua. Edelleen nastarengas on turvallisin vaihtoehto vaativiin talviolosuhteisiin, Tuomisto sanoo.

Talvirenkaita koskeva tieliikennelaki muuttui viime vuonna. Nyt talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun aina kun keli sitä edellyttää.

