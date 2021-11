Ensitesti: Land Rover Defender Bond Limited Editionin puikkoihin pääsee harva. IS pääsi.

Ehreshoven, Saksa

Tuplanolla-agentti Bond on fiktiivinen hahmo, joka on ollut keskuudessamme jo lähes seitsemän vuosikymmenen ajan, ja elokuvinakin miltei 60 vuoden ajan yhteensä 27 eri filmatisoinnissa.

Salainen agentti 007 eli Bond – James Bond – on nykyisin niin tunnettu, että sen esittäjistä on muodostunut näyttelijöitään, jopa elämää suurempia hahmoja. Heidän myötään todellisuus ja fiktio, roolihahmot ja aidot ihmiset alkavat vähittäin sekoittua nykyisin niin kaupallisessa maailmassa.

Elokuvassa autot hyppivät aidossa maastossa, eikä näissä kohtauksissa käytetty trikkikuvia.

Maastoajossa rapa ja vesi todella lensivät, eikä autoja säästelty.

Tästä yksi esimerkki on Land Rover Defender Bond Limited Edition -autouutuus.

Uusi James Bond -elokuva No Time to Die pyörii parhaillaan elokuvateattereissa kautta maan. Viidennessä Daniel Craigin tähdittämässä uuden ajan Bond-elokuvassa ovat autot jälleen isossa roolissa, kuinkas muutenkaan – ja etenkin klassiset brittimerkit, kuten Aston Martin, Jaguar ja Land Rover.

Autossa on viisilitrainen, kompressoriahdettu veekasi, joka tuottaa 525 hevosvoimaa. Suomessa auto maksaa jo ilman Bond Limited Edition -varusteitakin lähes neljännesmiljoonan.

Defender Bond Limited Edition -versiota valmistettiin ainoastaan 300 kappaletta, joista vain 50 päätyi Eurooppaan, eikä Suomeen ainakaan uutena ainuttakaan. Ne kaikki myytiin heti markkinoille tulonsa jälkeen muutamissa tunneissa. Kyseessä on siis todellinen harvinaisuus, josta muodostuu erittäin todennäköisesti haluttu keräilykohde vuosien saatossa.

Stunttiautojen ohjaamot ovat kohtalaisen karuja, toiminnallisuuteen tähtääviä. Kuvassa näkyy pitkä seisontajarrun kahva, joka on muutettu käsikäyttöiseksi paremman käytettävyyden ja auton hallinnan nimissä.

Stunttiautoista on riisuttu kaikki turha sisustus ja lisätty turvakaaret. Etualalla näkyvä laitteisto on modifioitu bensiinipumppu, jossa on automaattinen polttoaineen tappokytkin ympäriajoa ajatellen.

Ilta-Sanomat sai tilaisuuden tutustua uuden James Bond -elokuvan aitoihin Land Rover -stunttiautoihin Saksassa. Testasimme muun muassa uuden Defender V8 Bond Limited Edition -version sekä stunttiauton numero 007 kyvyt vetisenmutaisissa olosuhteissa. Istuimme myös muihin aitoihin stunttiautoihin, jotka ovat esiintyneet 007 No Time to Die -elokuvan kohtauksia rakennettaessa. Paikalla olivat Defenderistä autot numero 004 ja 007, joista pääsimme onnekkaasti jälkimmäisen ohjaimiin.

Kuva, jota ei koskaan virallisesti julkistettu: No Time to Die -leffan stunt-auto numero 003 koki kovia kuvausten aikana.

Miltä stunttiauton ajaminen sitten tuntuu? Ensinnäkin autoon sisälle kapuaminen saattaa turvakaarien ja ahtauden vuoksi olla todella vaikeaa, ja toisekseen autoissa on huomattavan kuuma, sillä ilmastoinnit eivät toimi normaaliin tapaan. Käsijarru on modifioitu lähes metrin pituiseksi manuaalikahvaksi sähköisen seisontajarrun sijaan, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman kätevää.

Kreikkalaistaustainen stunttikuljettaja Evangelos Grecos kertoi Ilta-Sanomille, mikä autojen elokuvastunteissa on hänestä parasta.

Märällä pellolla yli 500-hevosvoimainen neliveto-stunt-autohirmu temmeltää raikkaalla otteella ranttaliksi pannen. Mieleenpainuvaa on auton hidas reagointi kaasuun ja ilmeisen suuri paino – ohjaustapahtumat tapahtuvat laajassa kaaressa, ja siksi ajolinjat on liukkaalla mietittävä tarkasti etukäteen.

No Time to Die -leffassa käytettiin useita esisarjan Defender-yksilöitä, joista osuvasti oli tuotu paikalle muun muassa numero 007 – ja IS pääsi sen ohjaimiin.

Elokuvaviittaukset eivät jää tässä Defenderissä epäselviksi. 300 kappaleen erikoissarjalle on helppo ennustaa tulevaisuudessa hyvää jälleenmyyntiarvoa.

Lue lisää: Land Rover alkaa testata polttokenno­tekniikkaa

Saman auton siviiliversio on sen sijaan tien päällä kuin James Bond tummassa puvussa: sivistynyt, vähäilmeinen ja valmiina toimintaan. Autoon noustaan ja siinä istutaan korkealla. Näkyvyys eteenpäin on maastoautomaisen hyvä. Perusajaminen kantatiellä on hyvin leppoisaa, mutta kun kaasun tallaa pohjaan, syöksyy 2,6-tonninen auto ahdetun veekasin siivittämänä vahvaan kiitoon. Vauhtia järjestyy tarvittaessa riittävästi, ja tuntuma tiehen on luottamusta herättävä.

Lue lisää: 50-vuotiaan Range Roverin uusi malli esiteltiin hetki sitten Lontoossa – valtavasti uusia ominaisuuksia

Uudessa 007 No Time to Die -elokuvassa pahikset kutovat verkkojaan Bondin pään menoksi ja ajavat muun muassa tällä Range Rover Sport SVR:llä.

Voisiko Bond Limited Editionin omistajana ehkä kuvitella elävänsä ikiomaa 007-elämäänsä? Ainakin auton jo ostaneet 300 ovat niin päättäneet. Muille tätä herkkua ei sitten riitäkään.

Lue lisää: IS kävi 007 No Time to Die -leffan kulisseissa Saksassa: tältä näyttävät aidot Bond-stunttiautot tositoimissa

Pieni SVR-merkki kertoo auton voimavaroista. Elokuvassa näkyvät venäläiskilvet eivät ole aidot.

Tekniikka Land Rover Defender V8 110 (Bond Limited Edition) Moottori V8, 5 000 cm³, mekaaninen ahdin, 386 kW (525 hv)/6 000 r/min, 625 Nm/2 500–5 500 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 5,2 s, huippunopeus 240 km/h Kulutus 14,7 l/100 km, bensiini CO2-päästöt 332 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 5 018, l 2 008, k 1 969 mm, akseliväli 3 022 mm, omamassa 2 603 kg, tavaratila 972 l, tankki 90 l Hinta 240 254 euroa (Bond Limited Edition myyty loppuun)

Tekniikka Range Rover Sport SVR Moottori V8, 5 000 cm³, mekaaninen ahdin, 423 kW (575 hv)/6 000 r/min, 700 Nm/3 000 r/min Suorituskyky 0–100 km/h 4,5 s, huippunopeus 283 km/h Kulutus 12,8 l/100 km bensiini CO2-päästöt 294 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 4 871, l 1 984, k 1 722 mm, akseliväli 2 923 mm, omamassa 2 330 kg, tavaratila 780 l, tankki 105 l Hinta 269 779 euroa

Lue lisää: Koeajossa Land Roverin Discovery D300 mHEV AWD SE – ei töpseliä vaan dieselkevythybridi

Lue lisää: Koeajo: Jaguar E-Pace P300e on suorituskykyinen, mutta auton synnyttämä äänimaailma herättää kysymyksen