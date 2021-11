Audin vastaus BMW:lle ja Mercedes-Benzille: Tässä on uusi A8

Audi A8 vastaa saksalaiskilpailijoiden haasteisiin uudistumalla niin ulkonäöltään kuin sisustukseltaankin.

Audi A8 on vielä edustavampi näky kuin ennen. Etusäleikkö on jo itsessään kuin taideteos.

Mercedes-Benzin uusi S-sarja ja pian esiteltävä BMW:n 7-sarja ovat aiheuttaneet päänvaivaa Audin pääkonttorissa Ingostadtissa. Vastaus kilpailijoille on entistä hienostuneempi ja teknisempi A8.

Audi esitteli uudistuneen A8:n maailman toimittajille Suomessa syyskuussa, Öljysäiliö 468:ssa, mutta salassapitosopimuksen takia voimme kertoa näkemästämme vasta nyt.

Puitteet olivat persoonalliset yhtiön suurimman mallin muutoksien esittelyyn. Mitään radikaalia ei ollut tarjolla, mutta ulkonäköä on hiottu tyylikkäämmäksi.

Yli puolet Audi A8:n tuotannosta toimitetaan kiinalaisille, jotka vaativat autolta näyttävyyttä. Niinpä etusäleikkö on vielä aiempaakin suurempi ja kromia on runsaasti. Toisenlaista, vähän huomaamattomamman näköistä autoa haluaville tarjotaan ensimmäistä kertaa S line -varustelua, jossa kromi on korvattu mustalla.

Merkittävin parannus ovat uudet valot niin edessä kuin takana. Edessä on digitaalimatriisivalot, joissa kummassakin on 1,3 miljoonaa mikropeiliä murtamassa valo pieniksi, helposti hallittaviksi pikseleiksi. Uutta on, että valolla voidaan valaista oma kaista erityisen kirkkaaksi, mikä auttaa pysymään omalla reitillä. Takana on vakiona OLED-valot, joihin voi valita A8:ssa mieleisen kahdesta ja S8:ssa kolmesta kuviosta.

Mitoiltaan A8 on ennallaan eli 5,19 metriä pitkässä perusmallissa akseliväli on tasan kolme metriä. Lisää takatiloja haluaville on L-versio, jossa mittaa on vielä 13 senttiä enemmän. Kiinalaisasiakkaat pääsevät nauttimaan jatkossa todella hulppeasta Horch-versiosta, joka on vielä toiset 13 senttiä pidempi. Niinpä sen kori on jo 5,45 metriä pitkä.

Neljä vuotta sitten esitellyn neljännen sukupolven A8:n sisustus on päivitetty tähän päivään. Kaikkialla korostetaan vaakasuoria linjoja, jotka viittaavat auton leveyteen. Saatavilla on todella miellyttävä tunnelmavalaistus, ja jopa takamatkustajien lukuvaloissa käytetään matriisileditekniikkaa.

Materiaalit ovat sekä laadukkaita että miellyttäviä niin silmälle kuin kosketukselle.

Valittavana on useita erilaisia istuimia, joista ylellisimmät pidempään L-versioon saatavat tuovat mieleen lentokoneen ensimmäisen luokan. Istuimet saa lähes vaakatasoon ja jaloille on oma miellyttävä tuki. Eikä siinä vielä kaikki, vaan tuosta tuesta löytyvät niin jalkapohjien lämmitys kuin hieronta. Takana matkaaville on myös erillisistuimilla varustetussa versiossa omat kosketusnäytöt, joita hallitaan keskikonsolin pienillä kosketusnäytöillä.

Ajajalla on näköpiirissään kolme digitaaliruutua sekä tuulilasin heijastusnäyttö. Hallintalaitteiden käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi.

Ohjaamossa kuljettajan edessä on uusimpien Audi-mallien tapaan nyt kolme digitaalinäyttöä, joiden uumenista löytyy suomalaisen Rightwaren osaamista. Kuljettajaa avustamaan saa jopa 40 erilaista järjestelmää, joista suuri osa on vakiona. Mikäli vakiovarustus ei riitä, lisähintaan saa kolme erilaista lisäpakettia.

Audi A8 esiteltiin ensimmäisen kerran Geneven autonäyttelyssä keväällä 1994, minkä jälkeen sitä on myyty yli 570 000 kappaletta. Audi on esitellyt lippulaivassaan paljon tekniikkaa, mikä on sitten otettu käyttöön muussakin mallistossa.

Takamatkustaja on pääosassa ja hänen hyvinvoinnistaan pidetään huolta muun muassa jalkahieronnalla.

Uudistettuun Audi A8:aan on saatavilla kaksi bensiinimoottoria ja turbodiesel. Niiden lisäksi S8:ssa on vielä tehokkaampi bensiinimoottori. Suomeen A8 tuodaan lataushybridinä, jonka teknisiä tietoja ei vielä julkaistu. Sen verran siitä tiedetään, että ajoakun energiasisältö kasvaa 17,9 kilowattituntiin, mikä pidentää toimintamatkaa sähköllä.Kaikki linjat ovat takana vaakasuoria, sillä pakoputken päätkin on kätketty lähes näkymättömiin puskurin alla olevan koko perän levyisen kromikehyksen sisään.

Tähän saakka Audi A8:aa on myyty Suomessa parinkymmenen auton vuosivauhdilla niin, että pidempi kori on ollut suositumpi. Hyvin varustellun A8:n hinnat ovat tähän saakka alkaneet 118 611 eurosta. Uudistuneen A8:n hinnat paljastetaan vuoden 2022 alussa. Hinnan arvioidaan sijoittuvan 130 000 euron kieppeille.