Käytettyjen autojen kaupassa notkahdus – lisäksi toimitusviiveet leikkaavat uusien rekisteröintejä

Uusien autojen tuotantoa on jouduttu leikkaamaan, vaikka itse kysyntä onkin jo pitkälti toipunut koronan aiheuttamasta taantumasta.

Koronapandemian aiheuttaman taantuman jälkeinen nopea talouskasvu on luonut komponentti- ja raaka-ainepulan, jonka aiheuttamat toimitusviiveet supistavat yhä ensirekisteröintejä.

Lue lisää: Etla haluaa auton omistamiseen ja käyttöön liittyvään verotukseen ”vähintään inflaatiokorjaukset”

Puolijohdekomponenttien lisäksi pulaa on monista metalleista ja teollisuuden perusraaka-aineista.

– Puolijohteiden heikentynyt saatavuus ja ongelmat toimitusketjuissa näkyvät autoteollisuudessa globaalisti. EU:ssa ensirekisteröitiin syyskuussa yli viidennes vähemmän autoja kuin vuoden 2020 syyskuussa. Syyskuun 2021 lukema oli pienin syyskuun rekisteröintimäärä EU-alueella yli 25 vuoteen – viimeksi rekisteröinnit ovat jääneet näin matalaksi vuonna 1995, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lue lisää: Hallituksen uunituore esitys: Kalliita sähköautoja aiotaan suosia noin 4 000 eurolla per auto, halpoja viidelläsadalla

Lokakuussa maassa rekisteröitiin 6 611 uutta henkilöautoa, joka jää 11,9 prosenttia viime vuoden lokakuun lukemasta.

Lokakuu oli normaalia hiljaisempaa aikaa myös käytettyjen henkilöautojen kaupassa. Käytettyjä autoja myytiin lokakuussa 55 601, joka on 4,8 prosenttia vähemmän kuin viiden viime vuoden lokakuun keskimääräinen lukema.

Tammi-lokakuussa käytettyä autoja on myyty yhteensä noin 546 000 kappaletta, joka on noin 0,3 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Lue lisää: Uusi ilmiö: Tuulilasi-lehti osti käytetyn Golfin autoliikkeestä 12 900 eurolla – ajoi koko koronakesän ja myi pois hyvällä voitolla

– Autoliikkeiden osuus käytettyjen autojen kaupasta on noin puolet. Autoliikkeiden kautta kulkee erityisesti nuorimpia alle 6 vuoden ikäisiä käytettyjä autoja. Uudempien vaihtoautojen kysyntä on ollut vireää. Autoliikkeistä myytyjen käytettyjen autojen määrä on tänä vuonna yli neljän prosentin kasvussa viime vuoteen nähden, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.