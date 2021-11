Autoveromuutos vauhditti sähköautojen myyntiä – osuus nousi ennätyskorkeaksi

Täyssähköautojen uusrekisteröinnit nousivat lokakuussa uuteen ennätykseen, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Uusia täyssähköautoja rekisteröitiin kaikkiaan 1 193, mikä oli 18 prosenttia kaikista ensirekisteröinneistä.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun osuus ylitti 15 prosentin rajan.

Kasvuun vaikutti päätös poistaa täyssähköautojen autovero lokakuun alusta alkaen.

Ladattavien hybridien osuus uusrekisteröinneistä oli 20 prosenttia. Vuoden alusta kaikkien ladattavien osuus on ollut lähes 30 prosenttia.

Tilastossa näkyy se, että autoteollisuudella on ollut pulaa raaka-aineista ja komponenteista. Seurauksena on ollut toimitusviiveitä, kun uusien autojen tuotantoa on jouduttu leikkaamaan. Viiveiden ennakoidaan jarruttavan rekisteröintejä vielä talven yli koko Euroopassa.

Kaikkiaan uusia henkilöautoja on vuoden alusta rekisteröity 85 275, mikä on 5,4 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lokakuussa rekisteröitiin 6 611 uutta autoa, mikä taas on 11,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna lokakuussa.

Autotuojat ja -teollisuus -yhdistyksen toimitusjohtaja Tero Kallio totesi, että ilmiö näkyy EU:n laajuisesti. Syyskuun rekisteröinnit jäivät yli viidenneksen vuoden takaisesta.

– Puolijohteiden heikentynyt saatavuus ja ongelmat toimitusketjuissa näkyvät autoteollisuudessa globaalisti. Syyskuun 2021 lukema oli pienin syyskuun rekisteröintimäärä EU-alueella yli 25 vuoteen – viimeksi rekisteröinnit ovat jääneet näin matalaksi vuonna 1995, Kallio sanoi tiedotteessa.