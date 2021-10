Toyota julkisti perjantaina hiukan uuden bZ4X-sähköautonsa ominaisuuksia.

Kirjainyhdistelmän takaa paljastuu ensimmäinen vain sähköautoksi rakennettu Toyota.

Toyota on sanonut tuovansa markkinoille 15 akkukäyttöistä mallia maailmanlaajuisesti vuoteen 2025 mennessä, mutta toistaiseksi sen suunnitelmat vaikuttavat vaatimattomilta verrattuna yhdysvaltalaisten autonvalmistajien, kuten General Motorsin ja Fordin vastaaviin.

Toyota ei ilmoittanut hintaluokkaa tai myyntitavoitetta bZ4X:lle, mutta sanoi, että ydinkomponenttien yhteinen kehittäminen ja hankinta tytäryhtiön Subarun kanssa auttaisi hillitsemään täyssähköisten autojen normaalisti korkeita tuotantokustannuksia.

Malli rakennetaan aluksi ”sekalinjalla” bensiinimoottoriautojen kanssa sekä Japanissa että Kiinassa. Uutuus tulee myyntiin Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Kiinassa ja Euroopassa vuoden 2022 puolivälistä alkaen, yhtiö sanoi.

bZ4X:ää tarjotaan etu- ja nelivetoisina versioina, joista ensimmäisen toimintamatka on noin 500 kilometriä. Valinnaista kattoon asennettavaa aurinkopaneelia voidaan käyttää akun lataamiseen latausaseman puuttuessa tai katastrofiolosuhteissa, Toyota kuvaili.

Aiemmin valmistaja on kertonut, että etuvetoinen bZ4X on varustettu 150 kW:n sähkömoottorilla. Se tuottaa 204 hevosvoimaa ja 265 Nm:n väännön, ja auto kiihtyy 0-100 km/h 8,4 sekunnissa. Huippunopeus on rajattu lukemaan 160 km/h. Nelivetomallin suurin teho on 217,5 hevosvoimaa ja huippuvääntö 336 Nm, ja auto kiihtyy 0-100 km/h 7,7 sekunnissa. Suorituskykyarvot vahvistetaan lopullisella tyyppihyväksynnällä.