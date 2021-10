Ensitesti: Volvon XC40-sähköautosta tuttu tekniikka on upotettu virtaviivaisempaan C40-koriin.

Gent, Belgia

Mallinimistä voi päätellä, että Volvon kahdella täyssähköautolla on jotakin yhteistä. Tai itse asiassa XC40 Rechargessa ja juuri esitellyssä C40 Rechargessa käytännössä kaikki muu paitsi kori on yhteistä. Samaa tekniikkaa käytetään myös Polestar 2:ssa, jossa on hiukan samaan tyyliin laskeva kattolinja kuin C40:ssä.

XC40 on myös polttomoottorisena valmistettava SUV- tai crossover-malli. Joulukuussa Suomeen Belgiasta ehtivässä uudessa C40:ssä katto laskee urheilullisen coupémaisesti ja uutuus on aina sähköauto – mutta sitäkään ei ole rakennettu alusta alkaen sähköautoiksi.

Ulkonäköasiat ovat makuasioita, mutta C40 ei ole lainkaan hassumman näköinen takaa. Perävalot kiinnittävät huomion ja katon takalaidassa on omintakeisen näköiset lipat. Vaikka takalasi on kohtuullisen kokoinen, sisätaustapelin kautta taakse näkee heikosti.

Tavaratilan avauskytkin on likaantumisalttiissa paikassa luukun alalaidassa. Takasähkömoottori ja muu tekniikka ei mahdollista pohjan pudottamista puskuritason alapuolelle, mutta lattian alla on kuitenkin tilaa latausjohdoille. Takapään muotoilusta huolimatta kontin tilavuus on sama kuin XC40 Rechargessa. Myös etutavaratilat ovat samanlaiset.

Cupra Born on selkeästi nuorekkaamman ilmeen auto kuin konsernisisar ID.3.

Takaoviaukko on matala, joten takapenkille laskeudutaan. Pituus- ja kenkätilaa on reilusti, joten sääriä ei tarvitse nirhata etunojan kovamuovista alareunaa vasten. Kahdelle muotoiltu penkki on sen verran alhaalla, että pääntila riittää, vaikka varustukseen kuuluu suuri panoraamalasikatto. Osan ajoakusta sisältävä keskitunneli sekä taakse työntyvä keskikonsoli hankaloittavat keskipaikan käyttöä.

Verhoilupaneeleissa on käytetty kierrätettyä muovia ja lattiaverhoilu valmistettu kierrätetyistä muovipulloista.

Lue lisää: Nahkasisustojen asentaminen uusiin Volvoihin loppuu – mutta miksi?

Mittariston muunneltavuus on rajallista, mutta Google Mapsin kartan koossa ei ole valittamista.

Pysty näyttö palvelee vaakamallista paremmin navigaattorin ja 360 asteen peruutuskameran näyttönä, sillä risteykset ja varottavat kohteet näkyvät aikaisemmin.

Etutilat eivät poikkea sisarmallista kuin korkeintaan materiaalien osalta, sillä C40 on Volvon ensimmäinen malli, joka sisustuksessa ei käytetä lainkaan nahkaa. Etuistuimet ovat tukevat, Hyvän ajoasennon löytäminen onnistuu sähkösäätöjen avulla helposti. Vain kiinteä pääntuki saattaa aiheuttaa pientä säätöongelmaa.

Istuimet ovat hyvät ja sisustan värimaailma pirteä. Nahkaa C40:ssä ei käytetä missään.

Takana on mukavat tilat kahdelle. Varustukseen kuuluu myös suksiluukku.

Mittaristo ja keskinäyttö eivät poikkea hyvässä tai pahassa XC40:n vastaavista. Android-käyttöjärjestelmään perustuva tietoviihdejärjestelmä on toteutettu Googlen kanssa, joten esimerkiksi navigaattori käyttää Google Maps -sovellusta. C40 vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä langattomasti ja automaattisesti.

Etupellin alla on erillisellä kannella varustettu tavaratila.

Takaluukku on samankokoinen kuin XC40:ssä. Latausjohdot mahtuvat lattialevyn alle.

Auto on valmis matkaan, kun avainta mukanaan kantava kuljettaja istuu ratin taakse. Ajettavuuden suhteen C40 ei aiheuta yllätyksiä. Ohjauksen luonteeseenkin tottuu.

Ajosuunnan lisäksi voi valita vain sen, ajaako yhden vai kahden polkimen taktiikalla. Ajo yhdellä polkimella on helppoa ja järkevää varsinkin taajamaliikenteessä, mutta valitettavasti tämän toiminnon kytkeminen päälle tai pois pitää tehdä näytön alavalikosta.

Lue lisää: Tältä näyttää Volvon uusi logo – muutoksen taustalla automaailman murros

C40 Rechargen myynti on aloitettu huippumallilla eli nelivedolla, jonka etu- ja takasähkömoottorien yhteisteho on 408 hevosvoimaa ja ajoakun nettokapasiteetti 75 kilowattituntia. Näillä eväillä auton normimittausten mukainen toimintamatka on yli 440 kilometriä. Peruslataus hoituu kolmivaiheisesti. Pikalatausteho on parhaimmillaan 150 kilowattia.

Takavalot ja katon takaosan sivujen lipat ovat huomiota herättävän näköiset.

Volvon uuden sähköautomallin lähtöhinta on noin 61 000 euroa – vastaava XC40 Recharge maksaa pari tonnia vähemmän. Mallien hintaan kuuluu kolmen vuoden tai 100 000 kilometrin huollot. XC40 Rechargen hinnastossa on jo huomattavasti edullisempia 231-hevosvoimaisia etuvetoja, joten tuskin näitä kysyntää lisääviä vaihtoehtoja tarvitsee kauan odottaa myöskään C40 Rechargeen.

Lue lisää: Yksi yksityiskohta varusteissa saattaa mietityttää Volvon sähköautojen ostajia

Latauspistokkeelle löytyy paikka vasemmasta takalokasuojasta.

TEKNIIKKA Volvo C40 Recharge Twin Launch Edition Volvon täyssähköautoissa on vakiona ympärivuotiseen käyttöön suunnitellut ”all season -renkaat”. Kuvan 20-tuumainen vanne on erinäköinen kuin 19-tuumainen vakiovarustevanne. Moottori samanlaiset sähkömoottorit etu- ja taka-akseleilla, yhteisteho 300 kW (408 hv), 660 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 4,7 s, huippunopeus 180 km/h Toimintamatka 441 km Latausnopeus 11 kW (3 x 16 A) n. 8 h, pikalataus 150 kW (0–80 %) 40 min Ajoakku litiumioni 75 kWh (netto) Kulutus 20,8 kWh/100 km, sähkö CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, neliveto Mitat p 4 431, l 1 850, k 1 582 mm, akseliväli 2 702 mm, maavara 171 mm, omamassa 2 207 kg, vetomassa 1 800/750 kg, tavaratila (taka/etu) 413/31 l Hinta 60 920 euroa