Ensitesti: Cupra Born on menevää ilmiasuaan kesympi.

Kuluvan 2020-luvun nopean sähköistymisen myötä Cupra on nuorena merkkinä heti uuden tilanteen edessä, ja espanjalaismerkin ensimmäinen sähköauto Born on vastaus tähän haasteeseen. Auton lähtöhinta Suomessa jäänee niukasti alle 40 000 euroon.

Sitges, Espanja

Cupra on hyvin nuori automerkki. Sen syntymään ja identiteettiin on alusta alkaen haluttu liittää etu- tai nelivetoinen urheilullisuus sekä nuorekas brändi-ilme.

Nyt 2020-luvun nopean sähköistymisen myötä Cupra joutuu haastavasti heti luomaan nahkansa uudelleen. Tuorein Cupran malli on Born – todellisuudessa Volkswagen ID.3 uusissa kuosissa – takavetoinen, nykymittapuin melko tavanomainen sähköauto.

Kuinka tällainen uutuus istuu Cupran imagoon ja miten haaste on otettu tehtaalla vastaan?

Koska Born on teknisesti hyvin läheistä sukua ID.3:lle, on Cupra saanut vapaammat kädet Bornin muotoiluun. Born onkin selvästi nuorekkaamman ja rohkeamman ilmeen auto kuin konsernisisarensa. Ulkomuotoon on panostettu enemmän kuin ID.3:ssa. Lisäksi auto on kuusi senttiä pidempi ja kolme matalampi kuin ID.3, mikä tekee hyvää menevämpää ulkomuotoa haettaessa.

Cupra Born on selkeästi nuorekkaamman ilmeen auto kuin konsernisisar ID.3.

Cupra on saanut vapaammat kädet Bornin muotoiluun kuin Volkswagen ID.3:ssa, ja ihan hyvä niin. Pientä muotoilullista irrottelua tapaa esimerkiksi auton helmoissa.

Bornissa on erottuvia yksityiskohtia paljon, ja Cupralla on oivallettu, ettei sähköauton tarvitse olla tylsän näköinen. Tästä esimerkkinä toimii vaikkapa C-pilarin pintakäsittely, jonka ansiosta katto näyttää kelluvan. Kikka on jo vanha, mutta toimii kohtalaisen hyvin. Myös perän korinvärinen integroitu diffuusori lisää takaosan näyttävyyttä. Kun keulakin on astetta räyhäkkäämpi, on kokonaisuus useimpien mielestä todennäköisesti huomattavasti onnistuneempi kuin ID.3.

Sisällä Volkswagen-sukuisuus tulee ilmi selkeämmin kuin ulkoapäin. Monet käyttimet, kytkimet ja ratkaisut ovat täsmälleen samoja kuin ID.3:ssa. Ohjaamo on perustoimiva, mutta käyttöliittymä tökki ajoittain aivan kuten ID.3:n alkutaipaleella, ja ensitestissä esimerkiksi navigoinnin toimimista varten koko järjestelmä piti sammuttaa ja herätellä uudelleen. Toivottavasti näistä alkutaipaleen takkuamisongelmista päästään pian eroon.

Cupra Bornin ajoakkuvaihtoehdot ovat nettokapasiteeteiltaan 45 kWh, 58 kWh ja 77 kWh. Auton toimintamatka on suurimmalla akulla noin 540 kilometriä yhdellä latauksella. Parhaimmillaan 175 kW:n latauspisteestä voidaan ladata 100 kilometriä toimintamatkaa vain seitsemässä minuutissa. Vaikka akussa olisi ainoastaan viisi prosenttia kapasiteettia, se voidaan pikalatauspisteellä ladata 80 prosentin varaustasoon vain 35 minuutissa.

Jos on tutustunut Volkswagen ID.3:een, on ohjaamo hyvin tutun oloinen. Cuprassa toteutukset ovat kyllä astetta urheilullisemman näköiset.

Ohjauspyörä, viikset, käyttimet ja pieni digimittaristo ovat tuttua VW-tavaraa. Monitoimiohjauspyörän mustat muovikytkimet eivät ole käytettävyydeltään ihanteelliset.

Bornin ohjaustuntuma on tasapainoisen vakaa – esimerkiksi mutkateillä ihan mukiinmenevän tarkka sekä notkea. Tässä auttavat auton vakiovarusteinen progressiivinen ohjausvaihde sekä takaveto. Taka-akselille on luotu viiden tukivarren monivarsituenta, ja Bornin painojakaumakin on ihanteellisesti lähes 50:50. Ensitestin perusteella vaikutti silti, että kyllä Cupralla on alustan toimivuuden suhteen kotiläksyt tehty huolellisesti.

Kiihtyvyyttä ja kulkua piisaa, mutta ei mitenkään erityisesti. Tässä suhteessa Born on hieman vihjailevaa ulkomuotoaan kesympi. Toki 204 hevosvoimaa vievät autoa vaivatta eteenpäin, mutta mitään rajua revittelyä on turha odottaa – ainakaan vielä. Viidellä eri ajotilalla voi muuttaa moottorin vastetta, ohjausta ja jousitusta. Ajomoodit ovat range, comfort, performance, individual ja cupra. Näistä viimeinen on saatavana vain lisävarusteisen e-Boost-paketin kanssa.

VW-yhtymän nykymallin mukaisesti myös Borniin saa mukautuvan tasanopeussäätimen. Se toimii useimmiten sivistyneesti, ja osaa vähentää tarvittaessa vauhtia esimerkiksi risteyksiin, taajamiin tai jopa tiukkoihin mutkiin tultaessa itsenäisen jouheasti. Joskus järjestelmä hiljensi vauhti turhaan havaittuaan nopeusrajoituksen, jota ei todellisuudessa ollut olemassa, mutta nämä tapaukset olivat harvoja.

Takana on kohtalaisen hyvin tilaa, mutta etuistuinten umpinainen niskatukiratkaisu rajoittaa näkyvyyttä eteenpäin.

Cupra Born vaikuttaa hyvältä perussähköautolta – ehkä jopa paremmalta versiolta ID.3:sta? Hinnoittelun ja varustetasojen suhteen Born on vielä niin tuore tapaus, että tarkempia tietoja täytyy vielä tovi odottaa. Oletettavaa kuitenkin on, että auton lähtöhinta jää Suomessa alle 40 000 euroon.

Takakontin avauskahvan toteutus on sekin ehtaa Volkkaria – Cupra-logoin tietenkin.

Tavaratila on 385-litrainen ja käytännöllisen mallinen.

Tekniikka Cupra Born 150 kW Moottori sähkömoottori taka-akseleilla, 150 kW (204 hv), 310 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 7,3 s, huippunopeus 160 km/h Toimintamatka 427 km Latausnopeus 6 h 15 min (11 kW) Ajoakku 58 kWh (Netto) Kulutus 15,4 kWh/100 km sähkö CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, takaveto Mitat p 4322, l 1809, k 1540 mm, akseliväli 2766 mm, omamassa 1736 kg, tavaratila 385 l Hinta vahvistamatta

