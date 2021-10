Poikkeusluvalla ajokortin saanut 17-vuotias ajoi poliisipartiota karkuun hurjaa vauhtia. Hänen selityksensä ei oikeudessa tehonnut.

Vuonna 2018 voimaan astunut ajokorttilain muutos mahdollisti 17-vuotiaille aiempaa helpomman pääsyn ajokortin syrjään kiinni. Poikkeuslupaan on tartuttu hanakasti. Vaikka kyseessä on vain poikkeustapauksia varten luotu poikkeussääntö, on 17-vuotiaiden ajokorteista tullut jo maan tapa.

Ikäpoikkeusluvalla 17-vuotiaana ajokortin saanut nuori otti kaiken irti autostaan viime maaliskuussa. Hän kaahasi poliisipartiota karkuun yli 10 kilometrin matkan. Enimmillään nopeus oli 230 km/h.

Nuori kuski kertoi jatkaneensa kaahaamista, koska arveli taakseen ilmestyneen autokunnan haastaneen hänet kilvanajoon.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kaaharin yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hurjastelu käynnistyi maaliskuun lopulla Lahden moottoritiellä eli nelostiellä tilanteessa, jossa 17-vuotiaan kuljettajan Volkswagen Golf hurautti poliisin siviiliauton ohitse.

Ohitustilanteessa auton vauhti oli 176 km/h. Moottoritiellä oli tuolloin 100 km/h -rajoitus.

Poliisiauto lähti tavoittamaan nuoren kuljettajan ajoneuvoa ja ilmestyi kohta Golfin taakse. Poliisi laittoi pysähtymismerkiksi hälytysvalon päälle. Partio mittasi moottoritiellä 9,5 kilometrin matkalla Golfin keskinopeudeksi 208 km/h.

Nuori käänsi autonsa moottoritieltä Karisman kauppakeskuksen liittymästä Holman-Kymijärven-maantielle. Auton vauhti oli edelleen 190 km/h tiellä, jolla oli sallittua ajaa 80 km/h.

Maantiellä nuori kuljetti autoaan vastaantulevan liikenteen kaistalla, kaistoja erottavan korokkeen väärällä puolella noin 750 metrin matkan, koska halusi väistää liikennevalvonnan kameratolpan. Hän pystyi vaivoin välttämään yhteentörmäyksen vastaan tulleen auton kanssa ehtimällä juuri ja juuri omalle kaistalleen.

Oikeudessa nuori ei pitänyt yhteentörmäystä kovin mahdollisena ja kertoi, että hänellä oli riittävästi aikaa palata kaistalleen. Todistajana kuultu poliisimies laski auton nopeuden tuolla hetkellä niin suureksi, että sekunnin aikana nuoren auto eteni noin 49 metriä eikä aikaa virheisiin ollut.

Nuori jatkoi edelleen matkaansa Heinlammintielle, jossa lopulta luovutti. Kuljettajan lisäksi autossa oli kaksi nuorta.

Syyttäjä vaati kaaharille vähintään vuoden ehdollista vankeutta ja oheissakkona 30 päiväsakon rangaistusta. Oikeus arvioi teon yhdeksän kuukauden ehdolliseksi vankeustuomioksi. Nuori tulee täysi-ikäiseksi vielä lokakuun aikana.

Kaahari on ollut ajokiellossa rikoksensa tekopäivästä lähtien. Ajokiellon jatkosta päättää poliisi.

Jos autoa olisi kuljettanut yhtä lujaa vauhtia täysikäinen, olisi hänen kohdallaan oikeus harkinnut jopa ehdottoman vankeustuomion määräämistä.

Käräjäoikeuden viime maanantaina julistama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

