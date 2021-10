General Motors varautuu muun autoteollisuuden lailla polttomoottorikieltoihin, mutta Corvettea ei sähkökäyttöisenä nähdä pitkään.

Autonvalmistaja General Motors laajentaa ikonisena urheiluautona tunnetun Corvetten mallistoa. Maailmanlaajuisesti saataville tulee 670-hevosvoimainen, kahdeksansylinterisellä polttomoottorilla myrskyävä auto, jolla GM haastaa Ferrarin, Porschen ja McLarenin.

Uusi Chevrolet Corvette Z06 on suorituskyvyltään riuska, kilparadoille valmis versio Detroitin autonvalmistajan urheiluautosta, jonka myötä GM pyrkii kasvattamaan merkin suosiota Yhdysvaltojen ulkopuolella, yhtiön edustajat kertoivat uutistoimisto Reutersille.

Vaikka Ferrari on esitellyt bensiini-sähköhybridi- ja turbomoottorit, vuoden 2023 Corvette Z06 on suunniteltu varhaisimpien aikakausien autojen ystäville – käärittynä moderniin kuoreen. Siinä on käsin rakennettu 5,5 litran V-8-moottori, jonka kierrosluku on maksimissaan 8 600 r/min ilman turboahtimia tai akun tehostinta.

GM ei ole paljastanut ensi kesänä tuotantoon menevän uuden Z06:n hintaa. Nykyinen Corvette alkaa hieman alle 61 000 dollarista (yli 52 000 euroa), ja aiemmat Z06-mallit ovat olleet noin 25 000 dollaria halvimman mallin yläpuolella.

Corvetteihin asennetaan nyt ohjauspyörä oikealle puolelle Iso-Britannian, Australian ja Japanin markkinoille. Kentuckyssa, Bowling Greenissä sijaitseva tehdas pystyy kokoamaan Corvetteja yli 40 000 kappaletta vuodessa, mutta koronapandemia ja toimitusketjujen häiriöt ovat haitanneet tuotantoa, sanoi Steve Majoros, Corvettea valmistavan GM:n Chevrolet-divisioonan markkinointijohtaja.

GM kertoi myyneensä 23 858 Corvettea maailmanlaajuisesti vuonna 2020 ja 27 376 vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Yhdysvaltalaiset asiakkaat ostivat yli 24 000 uutta Corvettea tänä vuonna.

Kuten muutkin autonvalmistajat, GM työskentelee täyssähköisten superautojen suunnittelun haasteiden parissa, mikä on välttämätöntä, koska polttomoottorien käyttökietoja puuhataan laajalti.

Sähkökäyttöisten superautojen valmistukseen GM ei lähde suin päin, sillä akustot ja moottorit ovat raskaita, eivätkä ne tarjoa pitkää toimintamatkaa.

– Emme lähde mukaan ennen kuin akkutekniikka on valmis, Corvetten pääinsinööri Tadge Juechter sanoi.

