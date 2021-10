Täyssähköinen Range Rover valmistuu vuonna 2024, mutta sitä ennen ikonisen brittimaasturin tuotannossa on tarjolla kevythybridi- ja plug-in hybrid -voimalinjoja.

Tiistaina illalla Lontoossa esitelty viidennen sukupolven Range Rover on uskomaton auto, jos uskoo julkistustilaisuudessa esitettyjä kehuja.

– Elegantin tyylikäs uusi Range Rover määrittelee modernin ylellisyyden. Se tarjoaa enemmän hienostuneisuutta, mukautusvaihtoehtoja ja valinnanvaraa kuin koskaan ennen, Jaguar Land Roverin toimitusjohtaja Thierry Bolloré sanoi.

Kuusisylinterisissä bensiini- ja dieselmoottoreissa käytetään 48 voltin MHEV-tekniikkaa, joka ottaa jarrutusenergian talteen pienentäen näin polttoaineenkulutusta. Järjestelmän hihnavetoinen käynnistysmoottori sujuvoittaa sammutus-käynnistys-automatiikan toimintaa ja tarjoaa lisävoimaa moottorille kiihdytysten aikana.

Uusi Range Rover on muotoiltu, kehitetty ja suunniteltu Isossa-Britanniassa. Auton suunnitteluprosessin aikana Land Rover jätti peräti 125 patenttihakemusta, jotka kattavat kaikki auton osa-alueet sen alustateknologioista ajoakkuun.

Pistokkeella ladattavan hybridin teoreettinen toimintamatka on sata kilometriä. Valmistaja pitää todellisena maksimina kuitenkin kahdeksaakymmentä kilometriä.

Jokaisessa uudessa Range Roverissa on nelipyöräohjaus. Sähkökäyttöinen taka-akseli kääntyy enimmillään seitsemän astetta. Pienillä nopeuksilla taka-akseli kääntyy eri tahtiin etupyörien kanssa, mikä antaa uudelle Range Roverille pienemmän kääntösäteen kuin missään Land Roverisssa aiemmin. Suuremmissa nopeuksissa taka-akseli kääntyy samaan tahtiin etupyörien kanssa ajovakauden ja -mukavuuden parantamiseksi.

Uusi Range Rover on myös ensimmäinen Land Rover, jossa on Dynamic Response Pro -ominaisuus. Se tarkoittaa uutta, aktiivista 48 voltin kallistuksenvaimennusjärjestelmää, joka on nopeampi ja tehokkaampi kuin hydraulinen ratkaisu. Järjestelmä tuottaa jopa 1 400 newtonmetrin momentin, joka syötetään kallistuksenvakaajiin korin kallisteluliikkeiden hallitsemiseksi.

Range Rover oli ensimmäinen ylellinen maasturi, johon tuli elektronisesti ohjattu ilmajousitus jo vuonna 1992. Uusi Range Rover jatkaa uraauurtavaa lähestymistapaa Dynamic Response Pro -järjestelmällä ja ennakoivalla jousituksella, joka käyttää eHorizon-navigointidataa lukeakseen edessä olevan tien muodot ja säätää jousituksen tarjotakseen täydellisen vasteen.

Älykäs teknologia toimii myös yhdessä mukautuvan tasanopeussäätimen ja ohjausavustimen kanssa tasoittaakseen äkillisistä nopeuden muutoksista johtuvia korin liikkeitä. Autossa on Land Roverin kaikkien aikojen ensimmäinen viiden tukivarren taka-akselisto, joka eristää matkustamon tienpinnan epätäydellisyyksistä.

Ensimmäisen kerran Land Roverin keskinäyttö tarjoaa haptista palautetta, kun kuljettaja tai matkustaja koskettaa näyttöä. Kun käyttäjät saavat positiivisen vahvistuksen näyttöä katsomatta, se vähentää tarvetta irrottaa katsetta tiestä, Land Rover perustelee.

Uusi Range Rover on myös ensimmäinen Land Rover, jossa on sähköavustetut ovet integroidulla vaaratilanteen tunnistuksella ja puristumisestolla. Nämä ominaisuudet parantavat ovien pehmeää sulkeutumista. Kaikki neljä matkustamon ovea ovat sähköavusteisia.

Tarjolla on neljän, viiden tai seitsemän istumapaikan matkustamot sekä normaalin että pitkän akselivälin vaihtoehdot. Uutuuden hinnat Suomessa selviävät myöhemmin.