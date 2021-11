Ratti oikealla puolella ja konepellin alla 3,5-litrainen V6-bensamoottori, vieläpä hybridillä maustettuna. Mikä tämä tällainen auto on?

Arvio on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa.

Nissan Fuga -luksussedanilla ei Suomessa huku massaan. Marraskuun 2009 lanseerauksesta lähtien toisen sukupolven Nissan Fuga -luksussedania on ylistetty sen dynaamisesta suunnittelusta, suurista tiloista, hienosta sisustuksesta, suorituskyvystä sekä innostavasta ajokokemuksesta.

Suomeen ei isoja Nissan-sedaneita ole maahantuotu sitten Nissan Maximan eli vuoden 2004 jälkeen. Silloin Maximan konepellin alla hyrräsi vielä 3-litrainen V6-bensamoottori.

Edelleen kuitenkin Suomenkin teillä näkee aina silloin tällöin myös näitä tuoreempia ja näyttäviä luksusluokan japanilaisia. Internetin myötä kun auton voi ostaa vaikka japanilaisesta verkkohuutokaupasta. Sieltä myös Vantaan Petikossa toimiva JDM Outlet on löytänyt alun perin koeajoon ottamamme Nissan Fuga 370 GT -hybridin 3.5-litraisella V6-bensamoottorilla. Auto on vuosimallia 2011 ja mittarilukema 148 000 kilometriä.

JDM Outlet on erikoistunut käytettyjen japanilaisten autojen maahantuontiin.

–Tämän kyseisen auton korimalli on uutta Suomessakin, vanhempia korimalleja meillä on myynnissä pari kappaletta pihalla. Tässä Fugassa on runsas varustelu, takapenkkiläisetkin saavat itse säädellä istuintaan, automyyjä esittelee.

Vaikka kolmekin mahtuu takapenkille mukavasti, niin muotoilu ja säätöratkaisut on tehty kahta istujaa varten.

– 5-10 vuotta aiemmin näitä tuontijapanilaisia meiltä ostivat enimmäkseen harrastajat. Nyt ”scene” on liikkunut enemmän käyttöautopuolelle. Varsinkin tilaihmeitä ostetaan ihan perheautoiksi. Hinnaltaan ne kuitenkin ovat Suomen päässä niin paljon vastaavia ja uusina täällä myytyjä autoja edullisempia.

Samalaisen auton on voinut bongata myös venäläisissä rekisterikilvissä. Tosin silloin keulalla on erilainen logo ja auton merkki on Nissanin sijasta Infiniti. Myös JDM Auton myymän Fugan keulalla on Infinitin logo.

Infiniti on Nissan Motor Companyn omistama automerkki, jota käytetään tällä hetkellä mm. Pohjois-Amerikassa, Meksikossa, Lähi-Idässä, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa. Merkin historia alkaa vuoden 1987 heinäkuulta. Ensimmäiset mallit (M30 ja Q45) esiteltiin marraskuussa 1988. Niiden valmistus aloitettiin syksyllä 1989. Infiniti-mallit valmistetaan pääosin Japanissa, mutta vuosina 2004 – 2010 QX56 valmistettiin Yhdysvalloissa. Vuonna 2006 merkki ilmestyi Venäjän markkinoille.

Nissan Fuga on täysikokoinen luksusluokan sedan. Auto esiteltiin konseptimallina vuoden 2003 Tokion autonäyttelyssä ja se on suora seuraaja aiemmalle Nissan Cedric -mallille.

Ratti on tällaisessa ”tuontijapsissa” tietysti oikealla puolella. Automaattivaihteisessa autossa se ei tuota hirveästi päänvaivaa ensikertalaisellekaan. Kunhan muistaa, että auton start & stop -käynnistysnappikin on ratin vasemmalla puolella ja vilkku taas ratin oikealla puolella.

Ajo ei tuottanut ongelmia, mutta autoon kauppareissulta palatessa tuli väkisinkin mentyä aina ensin sisään apukuskin puolelta eli vasemmalta.

Päivänselvää, että kyyti 148 000 kilometriä ajetulla luksusautolla on hulppean äänetöntä. Paitsi 420 hevosvoimaa tehoa, löytyy tästä Fugasta myös vääntöä, peräti 358 newtonia.

Sähköhydraulinen ohjaus tuntuu keveältä, mutta vauhdin kasvaessa myös napakalta, vaikka odotusarvo oli jenkkimäinen tunnottomuus. Ohjaus myös palauttaa hyvin.

Ohjaamo huokuu japanilaista estetiikkaa.

Näkyvyys kuljettajan paikalta on yllättävän hyvä myös taakse, kun takaikkuna on suuri ja tavaratilan kansi matala. Vaikka Fugassa on käsitykseni mukaan sama alusta kuin Nissanin urheilumalleissa 350 Z ja Skyline, Fugassa mukavuus menee kaiken edelle. Suuret pyörät pitävät huolen, ettei persaus tärähtele isoissakaan heitoissa.

Perinteisiin kymmenen vuoden takaisiin hybridijärjestelmiin verrattuna sähkömoottori auttaa polttomoottoria isommissakin nopeuksissa, jopa ajaessa tasaisesti yli 100 kilometrin tuntinopeutta moottoritiellä. Nissanin vanhoilta sivuilta luin, että Fugan hybridijärjestelmä parantaisi jopa 25 prosenttia polttoainetaloutta.

Näin ainakin tietävät ulkomaiset autolehdet kertoa. Itselläni ajo jäi lyhyeen koeajolenkkiin, joten tämä tieto perustuu vain muualta luettuun.

Fuga Hybridin 7-lovista automaattilaatikkoa voi hämmentää myös manuaalisesti. Tehdas mainosti aikoinaan litiumakun nopeaa latautumista ajon aikana.

Tämän tason sedanissa lähes kaikki toimii sähköllä ja elektroniikkaa riittää. Sisustus on tietenkin nahkaa ja jalopuusomisteiden käyttö vain lisää ylellisyydentuntua. Etuistuimet ovat pehmeät ja mukavat.

– Tuontijapsi” Fuga on niin harvinainen auto Suomen teillä, että edes Nettiauto.comista siitä ei löydy yhtään arvostelua.

Japanilaiset autot tunnetaan luotettavuudesta ja voisi olettaa, että sellainen on Fugakin. Ihan ummikolle ei tällaista tuontijapsia kuitenkaan tohdi suositella. Valtuutetun Nissanin merkkikorjaamon huolto-ohjelmat kun on tehty maahantuojan virallisesti Eurooppaan tuomia malleja varten.

Vaikka perustekniikka ja moottori olisi Japanin ”harmaatuontiautossa” sama kuin monissa Euroopan malleissakin, niin erojakin on. Fugassa on periaatteessa sama moottori kuin Suomeen virallisia teitä maahantuodussa Nissan 350Z -urheiluautossa.

– Vaikka meidän tietojärjestelmämme tunnistaisi auton valmistenumeron ja löytäisimme autoon osat, niin asiakkaan itsensä pitäisi tuntea tällaisen mallin huolto-ohjelma. Me emme sitä välttämättä tiedä ja voimme joutua arpomaan jonkin vastaavan, sanoo Konalan Autokeskuksen Nissan-huollon työnjohtaja Mikael Hyvärinen.

Myös Suomeen paljon ohi virallisen maahantuojan tulleissa Nissan Skyline -urheilumalleissa on samaa tekniikkaa kuin Fugassa.

– Meillä on jo vähän pidemmän aikaa ollut työn alla tällaisen Skylinen tyhjäkäyntiongelmat, mutta emme ole siihen ratkaisua vieläkään löytäneet. Olemme pyytäneet apua myös Nissanien virallisen maahantuojan Nissan Europen tekniseltä puolelta, mutta emme ole sitä toistaiseksi saaneet. Emme me kieltäydy ottamasta näitä harmaatuontiautoja sisään, mutta en sitä kyllä riemusta kiljuenkaan tee, Hyvärinen myöntää.

Fugaa enemmän Suomeen on Japanista tuotu pientä Nissan Cube -tila-autoa. Se taas jakaa saman tekniikan pitkälti Suomessa myytävän Nissanin pienimmän Micra-mallin kanssa.

– Cubesta on kuitenkin olemassa 1.5-litrainen bensaversio portaattomalla CVT-automaattilaatikolla, jollaista meillä uusina myydyistä Microista ei löydy. Suomessa uusina myytyjen Microjen bensamoottorit ovat 1,4-ja 1,6-litraisia ja automaattivaihteistotkin ovat erilaisia. Vaikka tekniikka olisi samaakin, niin korinosiin kajoaminen täällä Suomessa on melkoista arpaonnea, kun ei ole varmaa, löytyykö varaosia aina edes tilaamalla.

Moni ”harmaatuontijapsin” ostaja onkin enemmän harrastaja, joka tietää juuri japanilaisiin autoihin erikoistuneet tuunauspajat.

– Meidän kaikki autot käydään ennen myymistä läpi Atoy- tai Mekonmen -autokorjaamossa. Ongelmia varaosien tilaamisessa ei ainakaan tähän asti ole ollut, sanoo JDM Outletin automyyjä.

Tekniikka Nissan Fuga Hybrid vm. 2011 Mittarilukema 148 000 km Moottori V6, 3 498 cm3, 420 hv (myyjän ilmoittama), 358 Nm (myyjän ilmoittama) Polttoaine bensiini, Kulutus 8,7 l/100 km (lähde: automobile-catalog.com) Voimansiirto A7, takaveto Mitat pituus 4 945 mm, leveys 1 845 mm, korkeus 1 500 mm, akseliväli 2 900 mm Suorituskyky 0-100 km/h: 5.4 s (lähde: automobile-catalog.com), huippunopeus 180 km/h Myyjä JDM Outlet, Petikko/Vantaa Hinta 18 790 euroa

