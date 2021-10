Yksi yksityiskohta varusteissa saattaa mietityttää Volvon sähköautojen ostajia

Volvo Carsin järjestyksessään toisessa täyssähköautossa on melkoinen vakiovarustelu, mutta yksi C40-mallin varusteyksityiskohta ei ole ehkä kaikkien ostajien mieleen.

Volvon täyssähköautoissa on vakiona ympärivuotiseen käyttöön suunnitellut ”all season -renkaat”. Kuvan 20-tuumainen vanne on erinäköinen kuin 19-tuumainen vakiovarustevanne.

Volvo Cars on käynnistänyt uusimman täyssähköautonsa tuotannon Belgian Gentissä. Samoissa maisemissa Ilta-Sanomat ajoi viime viikolla C40 Rechargen ensitestin.

Recharge on Volvo Carsin ladattaville autoilleen rekisteröimä mallinimi, joka löytyy myös niinkin yllättävästä paikasta kuin uusien täyssähköautojen ensiasennusrenkaista. Scorpion on tuttu malli rengasvalmistaja Pirellin tarjonnassa, mutta C40 Rechargea ja XC40 Rechargea varten renkaasta on tehty oma Volvo-versio.

C40 Rechargessa ja XC40 Rechargen on edessä ja takana eri rengaskoko: vakiona olevilla kevytmetallivanteilla on molemmissa malleissa edessä 235/50 R 19- ja takana 255/45 R 19 -koon renkaat. Tarjolla on myös 20 tuuman rengaskoko, joka oli käytössä C40 Rechargen ensikoeajon autoissa.

Lue lisää: Näin hoidat vanteet ja renkaat säilytyskuntoon – uhkana muun muassa hapettuminen ja homehtuminen

Uuden C40 Rechargen hintaan sisältää huollot ja kuluvat osat kolmen vuoden ajaksi tai 100 000 kilometrin matkalle. 408-hevosvoimaisessa mallissa on 78 kilowattitunnin ajoakku, jonka avulla saavutetaan WLTP-normimittauksella yli 400 kilometrin ajomatka. Uutuuden myynti on alkanut malliston huippua edustavalla nelivetomallilla, jonka lähtöhinta on noin 61 000 euroa.

Volvon täyssähköautoissa oleviin Pirelleihin liittyvä yksityiskohta on se, että ne ovat tyyppiä ”all season”. Tällaiset ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut renkaat eivät ole lyöneet itseään läpi Suomessa, ovathan ne suunniteltu erityisesti pohjoisamerikkalaisille ja keskieurooppalaisille autoilijoille, jotka ajavat Suomen talvea leudommissa talviolosuhteissa.

Lisävarustelistalta löytyvät talvirengasvaihtoehdot ovat 19-tuumaisena nastalliset Hakkapeliitta 9 ja Conti Ice contact 3 ja nastattomana Continental Viking contact 7, Nokia Hakkapeliitta R3 ja Michelin X-ICE snow. 20-tuumaisena vaihtoehtoina ovat nastallinen uutuusrengas Nokia Hakkapeliitta 10 EV sekä nastattomat Nokia Hakkapeliitta R3 ja Michelin X-ICE snow.

Ensimmäisten C40 Recharge -autojen odotetaan Suomeen joulukuussa. Autoja on tilattu ennakkoon 110 kappaletta.

– Viimeisimmän suunnitelman mukaan olemme saamassa maahan tänä vuonna 101 autoa, mutta ihan kaikki niistä eivät välttämättä mene kilpiin, kertoo Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja Lasse Ahlstedt.

Volvo oli tammi-syyskuussa Suomen rekisteröidyin ladattava auto – tähän kategoriaan kuuluvat sekä täyssähköautot että lataushybridit. Volvon ykkössija perustuu ladattaviin hybrideihin, missä ruotsalaismerkki on ykköspaikalla.

Täyssähköautoissa Volvo on tällä hetkellä Volkswagenin, Teslan ja Škodan jälkeen kolmantena 434 kappaleellaan. Nämä kappaleet ovat Volvon ensimmäisenä markkinoille tuomia XC40 Recharge -autoja.

Lue lisää: Öljystään tunnettu Nigeria löysi uuden mustan kullan – autonrenkaista!

Lue lisää: Vakuutusyhtiö varoittaa autojen vararengastunkeista