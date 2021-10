Main ContentPlaceholder

Autot

Autoliitto varoittaa: Talvirenkaiden vaihto ei yksin takaa turvallisuutta – kesärenkaiden pito alkaa heiketä jo plussakeleissä

Monin paikoin Suomessa on ollut jo täysi talvirengaskeli ja renkaiden vaihtamista on syytä harkita pikku hiljaa myös Etelä-Suomessa – varsinkin, jos on liikenteessä myöhään illalla, yöllä tai varhain aamulla.

Vaikka kelit ovat juuri nyt monin paikoin plussalla, maassa on ehtinyt olla myös jäätä ja lunta.