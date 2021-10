VW-yhtymän päästöttömästi valmistettavien sähköautojen mallikirjo kasvaa – tässä tulee tuorein tulokas

Volkswagen-yhtymä on ottanut sähköautojensa valmistuksessa heti alusta alkaen mahdollisimman ympäristöystävällisen linjan.

Sitges, Espanja

Jo ID.3-mallista lähtien uudet sähköautot on toimitettu ensimmäiselle omistajalleen CO2-neutraaleina. Sittemmin samaan joukkoon ovat liittyneet myös Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron ja Škoda Enyaq.

Cupra Born on tuorein VW-yhtymän CO2-neutraalisti valmistettava malli, joka on nuoren espanjalaismerkin ensimmäinen täyssähköauto. Born valmistetaan Saksassa Zwickaun tehtaalla. Cupralla on tällä tehtaalla myös oma asiantuntijatiiminsä, joka tarkkailee täyssähköautojen valmistusta.

Vuonna 2025 täyssähköautojen valmistus on tarkoitus aloittaa Martorellin tehtaalla Espanjassa. Vuoteen 2030 mennessä Cupra siirtyy pelkästään sähköautojen valmistajaksi.

Born valmistetaan nyt Saksassa Zwickaun tehtaassa.

Cupra Born on luonnollisesti samalla myös brändin ensimmäinen malli, joka on valmistettu täysin CO2-neutraalisti. Valmistusprosessissa käytetään vain uudistuneista energianlähteistä saatua energiaa. Lievästi valtavirrasta poikkeavaa ajattelua Bornissa edustavat myös muun muassa kuppi-istuimet, jonka kangas on valmistettu merestä kerätystä muovista.

Näin Cupra Born auttaa osaltaan edistämään kiertotaloutta ja puhdistamaan Välimerta sekä sen ympäristöä.

Päästöttömästi valmistettujen autojen yleistymiselle on helppo ennakoida valoisaa tulevaisuutta, koska ympäristönäkökohdat saavat markkinoilla päivä päivältä enemmän huomiota. Onkin todennäköistä, että Volkswagen-yhtymä saa jatkossa muista Euroopassa operoivista autovalmistajista uusia sähköautoja CO2-vapaasti tuottavia kilpailijoita. Vähäpäästöisyys, ympäristöystävällisyys ja CO2-neutraalius ovat vahvoja kilpailuetuja jo nyt, ja jatkossa varmasti yhä enemmän.

Lue lisää: Nuori automerkki lujassa vauhdissa: IS tutustui Cupran kolmeen uutuuteen

Suomeen uusi Cupra Born ehtii vielä tämän vuoden lopulla. Auton virallisia hintoja ei ole vielä julkistettu, mutta alkaen-hinnat asettunevat hieman vajaaseen 40 000 euroon. Teknisesti Born on hyvin samankaltainen kuin Volkswagen ID.3.