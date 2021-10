Henkilöautojen ohella entistä useampi paketti- ja hyötyauto saa sähköä käyttövoimakseen. Nyt tilava Volkswagen Multivan-pikkubussi liittyy hybridikantaan.

Uuden Volkswagen Multivanin toimintamatka on 49 kilometriä (WLTP).

Volkswagen Multivan on rakennettu ensi kerran ladattavana hybridinä. Uusi malli perustuu MQB-alustarakenteeseen, joka mahdollistaa mm. joustavat tila-ratkaisut.

Suomessa uusi Multivan tulee myyntiin nimellä eHybrid. Voimalinja koostuu sähkö- ja bensiinimoottorista. Yhteisteho on 160 kilowattia (218 hv) ja maksimivääntö on 350 newtonmetriä. Sähkömoottorin teho on 85 kW (116 hv) ja TSI-bensiinimoottorin 110 kW (150 hv).

Sähkömoottorin energiasisältö on 13 kWh. Toimintamatka sähköllä on enimmillään 49 kilometriä (WLTP).

Uusi 6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto on kehitetty erityisesti ladattavaan hybridiin. Käytössä on ensi kerran shift-by-wire-tekniikka eli sähköinen vaihteenvaihto.

Uudet ensimmäiset Volkswagen Multivanin eHybrid -mallit saapuvat Suomeen alkuvuodesta 2022. Hintataulukko alkaa 63 443 eurosta (Volkswagen Multivan eHybrid 160 kW, DSG-automaatti, 7-paikkainen).

Volkswagen Multivan tarjoaa lokoisat tilat seitsemälle.

Uusi Multivan eHybrid on saatavilla sekä normaalina että pitkänä versiona. Tavaratilaa normaalimittaisessa versiossa on käytettävissä 469–3672 litraa riippuen istuinten asennosta ja pidemmässä versiossa puolestaan 763–4053 litraa.

Vetokyky on 1 600 kilogrammaa.