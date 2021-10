Yli 50 000 nimeä on nyt kasassa: Ruuhka- ja tietullimaksuja vastustava kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Aloitteen puuhahenkilöt uskovat ruuhkamaksujen nimellä kulkevan hankkeen olevan lähtölaukaus koko valtakunnan kattavalle tiemaksujärjestelmälle.

Erilaisten ruuhka-, vyöhyke-, tietulli-, tienkäyttö- ja kaupunkiliikennemaksujen käyttöönottoa vastustava Stop ruuhkamaksuille -kansalaisaloite on saavuttanut 50 000 allekirjoittajan rajan – ja etenee näin eduskunnan työjärjestyksen mukaiseen päätöksentekoon.

Lue lisää: Tuleville tiemaksuille tarjolla neljä eri nimi­vaihtoehtoa – yritetäänkö kansalais­vastustusta taklata termikikkailulla?

Käytännössä läpi menneessä aloitteessa vaaditaan muun muassa ruuhkamaksut mahdollistavan lain valmistelun keskeyttämistä.

– Hallitus on tehnyt tulevan lain brändäämisessä omalta kannaltaan hyvää työtä nimetessään uuden maksun ruuhkamaksuksi, vaikka ruuhkaantumista ei koeta Suomessa ilmenevän haittaavissa määrin. Näin monet ihmiset kokevat maksun ensi-istumalta kaukaiseksi asiaksi, joka ei kosketa heitä. Nimikkeen laajemman sisällön avaaminen herätti ihmiset ja kannatusta kansalaisaloitteelle kertyi vaadittava määrä, aloitteen puuhahenkilöihin kuuluva Tomi Piminäinen toteaa Stop autoilijoiden kuritukselle -ryhmän lähettämässä tiedotteessa.

Lue lisää: Mitä autoilun raippakeinoa vastustetaan eniten? Heitä bensa- ja dieselverojen korottaminen todella hiertää

Aloitteen allekirjoittajien mukaan ruuhkamaksuja ei pidä ottaa käyttöön, sillä ne vaikuttaisivat negatiivisesti ja syrjivästi erityisesti kehyskuntien autoilumahdollisuuksiin ja voisivat kasvattaa työmatka- ja jakeluliikenteen kustannusnousun kautta myös ruuhkamaksualueiden yleistä hintatasoa.

Lue lisää: Mitä sähköautojen veron poistaminen tuo tullessaan? Autotuojien edustaja veikkailee jo ketsuppipulloefektiä

Allekirjoittajat toteavat lisäksi, että ruuhkamaksu asettaisi suomalaiset perustuslain vastaisesti alueellisesti keskenään eriarvoiseen asemaan.

Monet maksun vastustajista epäilevät myös, että ruuhkamaksut avaisivat toteutuessaan portin valtakunnalliseen kilometri- ja sijaintiperustaiseen verotukseen.

Lue lisää: Autoliitossa pelätään nyt tilannetta, jossa suomalaiset maksavat myös muiden EU-maiden sähköautoista

Ruuhkamaksujen käyttöönottoa on suunniteltu mm. Helsingin, Tampereen ja Turun seuduille, minkä ohella ruuhkamaksut voitaisiin mahdollisesti ottaa pidemmällä aikavälillä käyttöön myös muilla MAL-seuduilla eli Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Oulussa.

Huomioitavaa on, että maksuhanke olisi seudullinen, eli koskettaisi esimerkiksi Tampereen seudun sopimuskuntaluettelon perusteella myös Lempäälää, Kangasalaa, Nokiaa, Orivettä, Pirkkalaa, Vesilahtea ja Ylöjärveä.

Lue lisää: ”Uusi vero, jolla kansalaisten käytössä olevia varoja siirretään julkiselle sektorille”, MaRa summaa ruuhkamaksut

Ruuhkamaksutyössä tiiviisti mukana ollut HSL on arvioinut, että hallituksen asiakirjoissa ruuhkamaksun nimellä kulkeva tiemaksu aiheuttaisi sen vaikutuspiirissä autoilevalle tapauksesta riippuen jopa 700–1 000 euron vuosikulut.

Lue lisää: Näin mieltään osoittavat autoilijat aikovat toimia, jos Elokapina tukkii lauantaina tien

Aloitteen alulle pannut Stop autoilijoiden kuritukselle -kansanliike on tullut aiemmin tunnetuksi Torviprotesti -nimisistä mielenosoituksistaan, joista suurimpaan osallistui yli tuhat henkilöä.

Elokuussa 2021 kansanliike luovutti päättäjille myös lähes 64 000 nimeä keränneen kansalaisvetoomuksen, jossa vaadittiin esimerkiksi jokaiselle suomalaiselle vapautta valita omia tarpeita ja mieltymyksiä vastaava liikkumismuoto ilman kohtuuttomia kustannuksia tai rajoitteita.

Lue lisää: Helsingin Vihreät nostaa Autoliiton kyselyssä esiin Länsiväylän alentamisen moottoritiestä kaduksi

– Autoilijat eivät ole luovuttamassa vaan tulevat vaatimaan oikeudenmukaista verokohtelua niin kauan kuin on tarpeen. Autoilusta kerättävät verot ovat kasvaneet vuosikymmen vuosikymmeneltä ja näistä rahoista käytetään tieliikenteen hyväksi vain murto-osa. Suomen kaltaisessa maassa auto on välttämättömyys ja vain harvoilla on mahdollisuus toimivasti käyttää jotain muuta kulkumuotoa, Piminäinen toteaa vielä.