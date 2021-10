Brittiläinen luksusautojen valmistaja: 50 prosenttia myynnistämme sähköautoja vuosikymmenen lopussa

Vähintään puolet Aston Martinin malleista pitää olla sähköisiä vuoteen 2030 mennessä.

Tältä näyttää myös Aston Martinin tulevaisuus: kuvassa on sähkökäyttöiseksi muunnettu DB6-malli.

Brittiläisen luksusautojen valmistaja kertoi tavoitteesta uutistoimisto Reutersin järjestämässä autoalan tapahtumassa.

– Sanoisin, että minimissään 50 prosenttia myynnistämme on sähköautoja, Aston Martinin saksalainen toimitusjohtaja Tobias Moers sanoi .

Brittiläinen firma Lunaz on jo konvertoinut Aston Martin DB6 -mallista sähkökäyttöisen. Omaksi sellaisen saa Britanniassa maksamalla reilut 850 000 euroa plus verot päälle. Ensimmäiset toimitukset on luvattu vuodelle 2023.

Aston Martin Lagonda Limited on brittiläinen yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Gaydonissa Warwickshiressä. Yhtiön perustivat vuonna 1913 Lionel Martin ja Robert Bamford.